Consulente Google Ads per hotel: perché il tracciamento è la differenza tra spesa e investimento

Tuttavia, senza un sistema di tracciamento accurato, il budget pubblicitario rischia di trasformarsi in una semplice voce di costo non controllata, più vicina alla “spesa” che all’“investimento”.

Per hotel indipendenti, catene di piccole e medie dimensioni, resort e strutture extra-alberghiere, la capacità di misurare con precisione quali campagne portano richieste, prenotazioni dirette e ricavi reali è ormai un fattore competitivo essenziale. La figura del consulente Google Ads specializzato in hotel diventa strategica proprio perché integra competenze di advertising, analisi dati e revenue management, trasformando i clic in numeri leggibili a livello di conto economico.

Scenario: perché Google Ads è cruciale per gli hotel (e perché da solo non basta)

Negli ultimi dieci anni la distribuzione online delle camere d’albergo è stata profondamente ridisegnata dal peso crescente delle OTA (Online Travel Agencies) come intermediari dominanti. Secondo analisi di mercato diffuse nel settore turistico europeo, in molti Paesi le OTA intermediano tra il 40% e il 60% delle prenotazioni online delle strutture ricettive, con commissioni che oscillano comunemente tra il 15% e il 20% del valore della prenotazione.

In questo contesto, Google è diventato il primo punto di contatto tra viaggiatore e hotel: la maggior parte delle ricerche di alloggio inizia da lì, che si tratti di query generiche (“hotel 4 stelle Torino centro”) o brand (“Hotel XYZ Torino”). Per un hotel che desideri ridurre la dipendenza dalle OTA e recuperare margini, presidiare Google con campagne mirate significa intercettare il cliente prima che finisca nelle mani degli intermediari, orientandolo verso la prenotazione diretta sul sito ufficiale.

Qui entra in gioco il consulente Google Ads per hotel: non un semplice “gestore di campagne”, ma una figura che conosce le logiche del settore, le dinamiche di domanda e offerta stagionale, i rapporti tra prezzo, occupazione e canali di vendita. Professionisti come Lara Samaha lavorano su questo incrocio: visibilità su Google, performance economica e controllo del canale diretto, con il tracciamento come collante tecnico e strategico.

Cosa si intende per tracciamento in Google Ads per hotel

Parlare di tracciamento non significa solo “contare i clic” o monitorare quante persone arrivano sul sito dell’hotel. Il tracciamento efficace in un progetto Google Ads per strutture ricettive si basa su una catena di misurazioni collegata, che parte dalla visualizzazione dell’annuncio e arriva fino al valore economico della prenotazione confermata.

In modo semplificato, il tracciamento dovrebbe seguire almeno questi passaggi chiave:

● la visualizzazione dell’annuncio (impression);

● il clic verso il sito ufficiale o verso la pagina di prenotazione;

● le azioni rilevanti sul sito: consultazione disponibilità, scelta camera, avvio processo di prenotazione;

● la prenotazione completata e il relativo valore (ricavo generato);

● eventuali azioni offline correlate (chiamate, richieste via email, contatti dal form).

Ogni anello di questa catena può essere tracciato con strumenti diversi: tag di conversione di Google Ads, Google Analytics, sistemi di tracciamento del booking engine, numeri telefonici dedicati, codici promozionali, sistemi CRM. Il ruolo del consulente è progettare questa architettura in modo coerente, riducendo al minimo le zone d’ombra: tutte quelle situazioni in cui non è chiaro com’è arrivato un cliente, da quale campagna e con quale costo di acquisizione.

Dati e statistiche: quanto pesa il canale diretto e dove incide il tracciamento

Una parte significativa della discussione sull’investimento in Google Ads per hotel ruota intorno a un confronto fondamentale: il costo di acquisizione del cliente tramite OTA rispetto al costo di acquisizione tramite canale diretto (sito ufficiale + campagne a pagamento). Gli studi condotti in questi anni da associazioni di categoria e società di consulenza nel turismo mostrano alcuni elementi ricorrenti:

Primo: il peso delle OTA è cresciuto in modo marcato nell’ultimo decennio. In molti mercati europei si stima che oltre la metà delle prenotazioni online di hotel passi oggi attraverso una o due grandi piattaforme, con una conseguente concentrazione di potere commerciale a sfavore delle strutture indipendenti.

Secondo: il canale diretto ha margini più elevati, proprio perché non paga commissioni percentuali ad intermediari. Diverse analisi di settore evidenziano che, a parità di prezzo al cliente finale, ogni prenotazione intercettata direttamente può generare anche un 10–20% di margine in più per la struttura, a seconda dell’accordo commissionale in essere con le OTA.

Terzo: la spesa pubblicitaria digitale nel turismo è cresciuta in modo significativo. Secondo rapporti internazionali sul travel digitale, il budget investito in search advertising da aziende del comparto hospitality è aumentato sensibilmente dopo il 2020, anche per compensare la maggiore volatilità della domanda e la necessità di intercettare il cliente nel momento esatto in cui manifesta l’intenzione di viaggio.

In pratica, per molti hotel la domanda non è più “se” investire in Google Ads, ma “quanto” e “con quale livello di controllo”. Qui entra in gioco il tracciamento: senza misurare con precisione il costo per prenotazione diretta (CPA) e il ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS), è impossibile confrontare seriamente il canale diretto con i canali intermediati.

Alcuni casi di studio nel settore mostrano che, quando il tracciamento è impostato in modo accurato, molti hotel scoprono di poter ottenere costi per acquisizione diretta paragonabili o addirittura inferiori alle commissioni OTA, soprattutto sulle ricerche di brand e sui segmenti di domanda ad alta intenzione di acquisto. La variabilità è ampia, ma il denominatore comune è uno: senza dati affidabili, non esiste confronto razionale.

Dalla spesa all’investimento: cosa cambia quando il tracciamento è fatto bene

Il passaggio da “spesa” a “investimento” avviene quando ogni euro versato a Google Ads è collegato a una metrica economica chiara: quante prenotazioni dirette genera, con quale valore e in che arco temporale. In questo senso, il tracciamento non è un dettaglio tecnico, ma il cuore del modello di gestione.

Un progetto guidato da un consulente Google Ads per hotel con forte impostazione analitica porta tipicamente a tre cambiamenti di prospettiva:

Primo cambiamento: dalla visibilità alla redditività. Non interessa più “quanti clic” o “quante visite” genera la campagna, ma quante prenotazioni e quanto fatturato porta. Una campagna con meno clic ma con tasso di conversione e valore medio di prenotazione più elevati sarà preferibile a una con grande traffico ma scarsi risultati economici.

Secondo cambiamento: dalla logica di budget fisso alla logica di budget dinamico. Quando il tracciamento restituisce dati affidabili di CPA e ROAS, il budget può essere riallocato continuamente verso le campagne e i segmenti a maggiore rendimento, riducendo le disperse di spesa su keyword generiche o poco performanti.

Terzo cambiamento: dal reporting superficiale all’analisi integrata con il revenue management. I dati di Google Ads iniziano a dialogare con le tariffe, con i pick-up giornalieri, con i periodi di alta e bassa occupazione. La pubblicità non è più gestita in modo separato, ma allineata alle esigenze di riempimento e alla strategia prezzi.

Rischi e criticità quando il tracciamento è assente o incompleto

Molti hotel investono già in Google Ads, spesso gestendo internamente le campagne o affidandosi a fornitori non specializzati nel comparto hospitality. In queste situazioni, le criticità più comuni legate al tracciamento possono essere raggruppate in alcuni schemi ricorrenti.

Mancanza di tracciamento delle prenotazioni effettive

Una delle situazioni più frequenti è quella in cui si monitorano solo le visite al sito o, al massimo, le richieste dal form, senza misurare le prenotazioni effettive nel booking engine. Il risultato è che il report mostra “tanto traffico” e magari un buon numero di “conversioni” generiche, ma non esiste una visione sul fatturato generato dalle campagne.

In queste condizioni, le decisioni sono prese sulla base di indicatori di vanità (clic, impression, CTR), anziché sui valori realmente utili per la direzione dell’hotel. Il rischio è sovra-investire su campagne che portano solo utenti curiosi e sotto-investire su quelle che generano clienti reali.

Dati incompleti a causa di configurazioni tecniche errate

Un’altra criticità tipica riguarda le configurazioni tecniche del tracciamento: codici di monitoraggio non inseriti in tutte le pagine, mancata integrazione con il booking engine, problemi con gli aggiornamenti del sito, errori nel passaggio di parametri di campagna. Questi errori spesso non sono immediatamente visibili e generano un quadro distorto dei risultati.

Per esempio, se non si traccia correttamente la pagina di conferma della prenotazione, le campagne sembrano performare peggio di quanto facciano realmente. Oppure, se alcune prenotazioni vengono attribuite al “traffico diretto” per mancanza di parametri, si perde la visibilità sugli effettivi meriti delle campagne Google Ads, rendendo impossibile un’ottimizzazione coerente.

Sovrastima del contributo di Google Ads o delle OTA

Senza un modello di attribuzione ragionato, che consideri il percorso dell’utente tra diversi canali (ricerca organica, annunci a pagamento, social, OTA), c’è il rischio di sovrastimare il ruolo di alcuni canali a discapito di altri. Può accadere, ad esempio, che un annuncio Google Ads intercetti l’utente in fase iniziale, ma la prenotazione venga poi conclusa su un’OTA; oppure il contrario.

In assenza di dati integrati, la struttura può attribuire tutto il merito alle OTA perché “la prenotazione è arrivata da lì”, ignorando il fatto che l’utente ha scoperto l’hotel tramite una campagna di brand ben gestita. O viceversa, può credere che Google Ads stia portando risultati eccezionali mentre, in realtà, una parte delle prenotazioni sarebbe arrivata comunque tramite traffico organico o ricerche dirette del nome dell’hotel.

Opportunità e vantaggi di un tracciamento avanzato per gli hotel

Quando il tracciamento è ben strutturato e i dati sono affidabili, l’hotel acquisisce un vero e proprio “cruscotto di controllo” sulle proprie campagne Google Ads. Ciò apre una serie di opportunità che vanno oltre la semplice riduzione degli sprechi pubblicitari.

Ottimizzazione del costo per prenotazione diretta

La prima opportunità è l’ottimizzazione del costo di acquisizione. Sapere esattamente quanto si spende in media per ogni prenotazione generata da Google Ads (CPA) permette di confrontare questo costo con le commissioni pagate alle OTA, ma anche con il margine disponibile per camera venduta.

Se, ad esempio, il costo medio per prenotazione tramite Google Ads è inferiore alla commissione percentuale riconosciuta alle OTA, ha senso aumentare il budget sul canale diretto, soprattutto nei periodi di domanda forte. Viceversa, se il costo risultasse troppo elevato, il consulente potrà intervenire su keyword, annunci, pagine di destinazione e segmenti di targeting per migliorare progressivamente le performance.

Gestione dinamica del budget in base alla stagionalità

Gli hotel vivono di stagionalità, eventi, fiere, flussi turistici che cambiano rapidamente. Un sistema di tracciamento avanzato, collegato a report periodici, consente di modulare il budget Google Ads in base alle esigenze reali di riempimento: intensificando la presenza nei periodi di bassa e calibrandola, in modo più selettivo, in quelli di alta domanda.

Per esempio, nei mesi di spalla tra l’alta e la bassa stagione, può risultare utile investire di più su campagne orientate al “long stay” o a pacchetti specifici, monitorando attentamente la redditività di questi segmenti. In periodi di alta occupazione, invece, il focus può spostarsi su date o tipologie di camere che necessitano ancora di spinta, mantenendo sotto controllo CPA e ROAS.

Miglioramento continuo dell’esperienza utente sul sito

Un tracciamento ben fatto non restituisce solo dati sulle campagne, ma anche sull’esperienza dell’utente una volta arrivato sul sito dell’hotel. Analizzando i percorsi di navigazione, i tassi di abbandono nel funnel di prenotazione e le differenze di conversione tra dispositivi (desktop, tablet, smartphone), emergono indicazioni preziose su dove intervenire per migliorare.

Se, ad esempio, si osserva che un’alta percentuale di utenti provenienti da Google Ads abbandona il processo di prenotazione su dispositivi mobili, potrebbe essere un segnale di problemi di usabilità o di velocità del booking engine. Migliorare questi aspetti non solo aumenta l’efficacia delle campagne, ma rafforza l’intera strategia di vendita diretta.

Allineamento con le strategie di pricing e distribuzione

Infine, il tracciamento avanzato consente di integrare meglio Google Ads con le strategie di pricing e distribuzione. Conoscere quali tipi di camere, tariffe e offerte convertono meglio tra i diversi segmenti di clientela permette di costruire annunci e landing page più pertinenti, oltre che di modulare i prezzi nei diversi canali in modo coerente con gli obiettivi di revenue.

Per esempio, si può scegliere di spingere maggiormente sul canale diretto le offerte non rimborsabili o i pacchetti con servizi aggiuntivi, lasciando alle OTA tariffe più standardizzate. Il tutto misurato e verificato attraverso il tracciamento dei risultati reali.

Aspetti normativi e privacy: tracciare senza violare le regole

La crescente attenzione alla protezione dei dati personali, in particolare con l’entrata in vigore del GDPR in Europa, ha reso più complesso il tema del tracciamento. Gli hotel, in quanto titolari del trattamento di molti dati sensibili dei clienti, devono prestare particolare cura a come impostano gli strumenti di analytics e advertising.

Dal punto di vista operativo, gli aspetti principali da considerare includono:

● la gestione del consenso tramite banner cookie conformi alla normativa, che permettano all’utente di accettare o rifiutare i cookie di profilazione e i sistemi di tracciamento utilizzati per finalità di marketing;

● la corretta informazione nella privacy policy su quali dati vengono raccolti, per quali finalità, con quali strumenti e per quanto tempo vengono conservati;

● la configurazione di strumenti analitici e di advertising in modo da limitare la raccolta di dati non necessari, anonimizzando per quanto possibile le informazioni personali e rispettando le opzioni di opt-out;

● l’aggiornamento dei contratti con i fornitori di servizi digitali (booking engine, CRM, piattaforme di marketing) per assicurare che anch’essi operino nel rispetto delle normative vigenti.

Un consulente Google Ads per hotel con competenze aggiornate su questi temi può aiutare la struttura a bilanciare efficacia del tracciamento e rispetto della privacy, evitando soluzioni fai-da-te che rischiano di portare a non conformità o a sistemi di misurazione inutilizzabili perché basati su cookie non correttamente gestiti.

Come dovrebbe lavorare un consulente Google Ads per hotel orientato al tracciamento

Un approccio professionale alla gestione di Google Ads per hotel, con focus sul tracciamento, si articola di solito in alcune fasi consecutive, che possono essere adattate alle dimensioni e alla complessità della struttura ricettiva.

Analisi iniziale dei dati disponibili

Il primo passo consiste nel valutare lo stato attuale: quali strumenti sono già presenti (Google Ads, Google Analytics, CRM, booking engine), quali conversioni vengono tracciate, come sono impostate le campagne e quali dati storici sono disponibili. Questa analisi permette di individuare rapidamente le lacune di misurazione e le opportunità non sfruttate.

Progettazione del piano di tracciamento

In questa fase si definiscono, in modo condiviso con la direzione dell’hotel, le metriche chiave che dovranno guidare le decisioni: prenotazioni, valore medio, tasso di conversione, CPA, ROAS, ricavi per segmento o per mercato. Sulla base di queste priorità, si progetta la struttura di tag, eventi, obiettivi e segmenti da implementare sui vari strumenti.

Implementazione tecnica e verifica

Segue la parte tecnica vera e propria: implementazione dei codici di tracciamento, configurazione degli eventi di conversione, collegamento tra Google Ads, Google Analytics e il sistema di prenotazione, impostazione di eventuali tracciamenti delle chiamate o delle richieste email. Una fase essenziale è il test: prima di considerare il sistema operativo, occorre verificare che i dati vengano registrati in modo coerente e affidabile.

Ottimizzazione continua e reporting

Una volta avviato il tracciamento, il lavoro non si esaurisce. Il consulente deve monitorare regolarmente i dati, individuare trend, anomalie, opportunità di crescita. I report non dovrebbero limitarsi alle metriche di piattaforma, ma collegare esplicitamente la spesa pubblicitaria ai risultati economici, permettendo alla direzione di valutare la redditività delle campagne rispetto ad altri canali di distribuzione.

FAQ: domande frequenti sul tracciamento in Google Ads per hotel

Quanto tempo serve per vedere i benefici di un tracciamento ben impostato?

In genere, i primi benefici si vedono già entro poche settimane dall’implementazione corretta del tracciamento, sotto forma di maggiore chiarezza sui risultati delle singole campagne. Per una valutazione solida dell’impatto economico e per ottimizzazioni più avanzate, è comunque utile considerare un orizzonte di almeno 3–6 mesi, in modo da tener conto delle dinamiche stagionali e della progressiva raffinazione delle strategie.

È possibile avere un tracciamento efficace anche se il booking engine è di terze parti?

Sì, a condizione che il booking engine consenta l’inserimento dei codici di tracciamento e il passaggio dei dati necessari (ad esempio valore della prenotazione, valuta, numero di notti). Molti fornitori di booking engine per hotel prevedono già integrazioni con Google Ads e strumenti analitici; il lavoro del consulente consiste spesso nel configurare correttamente queste integrazioni e verificarne il funzionamento.

Il tracciamento di Google Ads sostituisce i report delle OTA o del PMS?

No, li integra. I dati provenienti dalle OTA e dal PMS (Property Management System) rimangono fondamentali per avere una visione completa delle performance della struttura. Il tracciamento di Google Ads aggiunge una dimensione ulteriore: permette di capire quali investimenti pubblicitari stanno contribuendo alle prenotazioni dirette e in che misura, consentendo confronti più lucidi tra canali e una migliore pianificazione dei budget.

Conclusioni: perché il tracciamento è la linea di confine tra spesa e investimento

Per un hotel, investire in Google Ads senza un tracciamento accurato equivale a navigare a vista: si muove il budget, si vedono clic e visite, ma non si sa con certezza quante camere in più siano state effettivamente vendute grazie a quelle campagne e con quale margine. In un mercato dominato dalle OTA, con commissioni importanti e pressione sui margini, questa incertezza rappresenta un rischio strategico.

Il tracciamento, invece, trasforma Google Ads in uno strumento misurabile e governabile: ogni euro speso è associato a risultati concreti, confrontabili con gli altri canali di vendita. La figura del consulente Google Ads per hotel, soprattutto quando unisce competenze tecniche, analitiche e conoscenza del settore, diventa quindi un ally fondamentale per passare da una logica di semplice “spesa pubblicitaria” a una vera e propria gestione di “investimento in acquisizione clienti”.

Per gli albergatori, la scelta non è più tra fare o non fare pubblicità su Google, ma tra continuare a farla senza strumenti adeguati oppure iniziare a governarla con numeri chiari, obiettivi economici espliciti e un tracciamento che permetta finalmente di distinguere ciò che funziona da ciò che non produce valore.

Chi guida una struttura ricettiva e vuole ridurre la dipendenza dalle OTA, aumentare le prenotazioni dirette e riportare sotto controllo il costo di acquisizione dei clienti, dovrebbe considerare l’impostazione di un sistema di tracciamento avanzato come un investimento strategico di medio periodo, da progettare e gestire con la stessa attenzione con cui si curano il prodotto, il servizio in hotel e la relazione con l’ospite.















