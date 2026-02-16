L'inverno non molla la presa sul Torinese: nei prossimi giorni arrivano ancora neve e vento

Nuove perturbazioni su Torino e provincia

Ancora qualche perturbazione da nordovest ad inizio settimana, con neve sulle Alpi e vento in pianura. Una seconda perturbazione giovedì e poi dovrebbe aprirsi un periodo più stabile.

A Torino quindi avremo questa situazione fino a martedi 17 febbraio molto nuvoloso o coperto sulle Alpi, con nevicate fino a bassa quota su Alpi torinesi, Valle d'Aosta e Alpi settentrionali, causa presenza di aria più fredda. Su pianure nuvoloso per nubi alte intervallate da rasserenamenti.

Temperature massime comprese tra 13 e 14 °C, in aumento domani, mentre le minime domani mattina saranno tra 1 e 5 °C su pianure.

Forti venti di Foehn sulle Alpi con raffiche anche oltre i 100 km/h. Foehn che si spingerà fino in pianura nel pomeriggio, con raffiche fino 50/60 km/h. In pianura si attenuerà a partire dal pomeriggio di domani, mentre sulle Alpi solo a partire dalla nottata successiva.

Mercoledì 18 febbraio cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento dalla serata per l'arrivo di una nuova perturbazione da ovest. Temperature in leggero calo per l'ingresso di aria più fredda da nord, con possibili brinate e locali gelate notturne in pianura. Venti assenti o deboli variabili.

Giovedì 19 febbraio maltempo dalla notte con piogge diffuse, più accentuate su Liguria e basso Piemonte, dove la neve potrà scendere fin sui 600/700 m. Miglioramento già dal mattino a partire da ovest. Temperature in aumento nelle minime e stazionarie nelle massime. Venti moderati sempre da nord o nordest su pianura, inattenuazione nel corso della giornata.

Tendenza fine settimana: da venerdì graduale aumento della pressione sul Mediterraneo, per quello che potrebbe essere il primo weekend primaverile di quest'anno.

