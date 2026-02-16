Dalla Gaidano alla Lombardia, la promessa del Comune: "Le piscine riaprono a marzo"

Resta alta l’attenzione sulla piscina e sugli impianti sportivi di via Gaidano di Torino. Le vasche dell'impianto della Circoscrizione 2 sono chiuse da molto tempo per lavori di ristrutturazione finanziati con fondi del Pnrr, ma i tempi di intervento si sono allungati ben oltre le previsioni iniziali costringendo utenti e famiglie a rivolgersi ad altre strutture. A portare il tema in Sala Rossa la consigliera della Lega Elena Maccanti.

Apertura a marzo

Ma dopo mesi di attesa, qualcosa sembra muoversi, come spiegato dall'assessore allo Sport Mimmo Carretta. Al momento infatti sono stati completati "gli interventi di rifacimento degli spogliatoi e della facciata esterna" della Gaidano. Sono poi in corso le operazioni di consegna dell'impianto al Comune ed il collaudo. Passi in avanti, che dovrebbero portare all'apertura delle vasche di Mirafiori a "marzo".

Vasche operative in primavera

Spostandosi a Lucento, anche la piscina Lombardia dovrebbe riaprire per l'inizio della primavera 2026. La struttura, riqualificata lo scorso anno con un investimento da 700mila euro finanziato dal Pnrr, era finita al centro delle polemiche dopo il distacco di alcune piastrelle dal fondo vasca, causato - secondo le prime verifiche - da problemi di impermeabilizzazione.

Questi ultimi interventi si "concluderanno entro il mese di febbraio e pertanto l'impianto potrà riaprire al pubblico nel mese di marzo 2026". Al momento sono chiusi questi due impianti della Città, sugli otto presenti a Torino.

Lega incalza

Risposte che hanno soddisfatto solo in parte Maccanti, che ha incalzato Carretta: "Non vorremo ritrovarci nella stessa situazione del luglio scorso, con le piscine chiuse. Sappiamo che questa amministrazione non è vocata alla programmazione, ma come Lega chiediamo di farla perchè i fondi del Pnrr poi termineranno".