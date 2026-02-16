Maratona Agatha Christie al Circolo dei lettori

A cinquant'anni dalla morte di Agatha Christie, la Fondazione Circolo dei lettori celebra la regina del giallo e la sua straordinaria fortuna letteraria.

Sabato 21 febbraio, al Circolo dei lettori e delle lettrici a Torino è tempo della Maratona Agatha Christie: un'intera giornata dedicata ai misteri di Hercule Poirot e Miss Marple, per scoprire i colpi di genio che hanno cambiato per sempre la narrativa, e l'eredità di una scrittrice che ha saputo creare personaggi immortali che l’hanno resa l’autrice più venduta di tutti i tempi, con 2 miliardi di copie dei suoi 78 romanzi tradotti in 44 lingue.

«Ricorderò per sempre l'estate in cui scoprii Agatha Christie e lessi per la prima volta “L'assassinio di Roger Ackroyd”; e ricordo di averlo riletto più volte, nel corso degli anni, e di essere rimasto incantato dalla bravura della grande scrittrice britannica a ogni nuova lettura. Per tacere naturalmente di “Assassinio sul Nilo” o “Assassinio sull'Orient Express”. Agatha Christie ha segnato un'epoca ed elevato il genere giallo a pura letteratura, sempre che abbia ancora senso fare queste distinzioni; ed è stata capace di farsi apprezzare da generazioni e generazioni di lettrici e di lettori. Una prerogativa propria dei grandi, e dei classici. Le renderemo omaggio cercando di scoprire, ancora una volta come se fosse la prima, chi ha ucciso Roger Ackroyd e tutte le altre vittime dei suoi favolosi romanzi» racconta Giuseppe Culicchia, direttore Fondazione Circolo dei lettori.

La Maratona Agatha Christie prende il via nel primo pomeriggio con Antonella Lattanzi e la sua lectio La reticenza come bomba: L'assassinio di Roger Ackroyd e la rivoluzione del giallo moderno un'indagine sul romanzo del 1926 che ha rappresentato una svolta nel genere. La scrittrice ne esplora la struttura narrativa e le scelte formali mettendo in dialogo l'opera con la biografia di Christie. A seguire, l'incontro Poirot vs Miss Marple con gli scrittori Luca Crovi e Vanessa Roghi in dialogo con Marco Amici, che ha curato la bibliografia di Agatha Christie per Mondadori, e mette a confronto i protagonisti della suspence che hanno colorato di noir le storie di mezzo secolo. A chiudere la maratona, Le regole del giallo perfetto, con il direttore editoriale della collana Urania di Mondadori Franco Forte e un intervento video dello scrittore Maurizio de Giovanni, accompagnati in dialogo da Davide Astegiano, curatore della bibliografia di Agatha Christie, per smontare l’ingranaggio delle storie di Christie e rivelare le tecniche di scrittura che continuano, ancora oggi, a ispirare scrittori di tutto il mondo.

In occasione della Maratona, nelle sale del Circolo sono inoltre esposte una selezione di opere della mostra 50 PINTÉR X 50 CHRISTIE di Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, a cura di Mimaster Illustrazione: cinquanta opere che celebrano l'incontro tra due maestri, la regina del giallo e uno dei più importanti illustratori e grafici del Novecento. Le illustrazioni che Ferenc Pintér ideò per le copertine dei romanzi di Agatha Christie pubblicate negli Omnibus Gialli e degli Oscar Mondadori, nella loro capacità di cogliere l'atmosfera di un racconto, restituiscono mistero e paura, aggiungono dettagli e raccontano loro stesse una storia. Una bottiglietta di veleno, lo sparo di una pistola, le iconiche silhouette di Poirot e Miss Marple: elementi che nelle mani di Pintér – definito "l'illustratore perfetto" – diventano simboli potenti, evocazioni visive del crimine e del sospetto. In mostra bozzetti e disegni originali, prestati da Paola Pintér, moglie dell'artista, e dal collezionista Pietro Alligo, affiancati da materiali d'archivio provenienti dalla Fondazione Mondadori: documenti originali, carteggi tra Mondadori e gli agenti di Agatha Christie, lettere della scrittrice e pareri dei lettori dagli anni '30. Un percorso visivo e documentale che ripercorre oltre trent'anni di collaborazione tra Pintér e Mondadori e restituisce al pubblico l'arte dell'illustratore e il contesto editoriale e culturale in cui le sue immagini hanno preso vita.