Una Notte al Museo del Cinema con la musica di Club Silencio

Sabato 21 febbraio, dalle 19.15, Club Silencio e Museo Nazionale del Cinema accolgono i visitatori alla Mole Antonelliana con una straordinaria apertura serale in occasione della mostra "PAZZA IDEA": le icone pop di Angelo Frontoni, il sound di Luke Barral, l'ascensore panoramico con un'esclusiva vista notturna sulla città, cinema, drink e molto altro!



Uno dei musei più visitati in Italia apre le porte agli anni '70 e '80: paillettes, pantaloni a zampa e celebri personaggi immortalati dall'obiettivo di Angelo Frontoni. Ornella Vanoni, Brigitte Bardot, le gemelle Kessler, Raffaella Carrà... "Pazza Idea" racconta due decenni attraverso lo sguardo del fotografo che ha ritratto grandi protagonisti del cinema, della televisione e della moda.



La Mole si svela in una veste inedita per un viaggio nella storia del cinema dalle origini ai giorni nostri: un percorso immersivo tra scenografie, proiezioni, effetti speciali e reperti iconici. Da non perdere anche "Manifesti d'artista", la mostra temporanea con importanti locandine cinematografiche realizzate da illustri creativi.



L'ascensore panoramico conduce al tempietto della Mole Antonelliana: a 85 metri d'altezza, offre una prospettiva insolita su Torino, eccezionalmente visibile nella sua affascinante atmosfera notturna.



Per info://to.clubsilencio.it/cinema/?src=cs