Zubin Mehta e la West-Eastern Divan Orchestra per la rassegna Lingotto Musica

Eccellenza artistica e impegno per la ricerca si incontrano sabato 21 febbraio alle 20.30 in un appuntamento che unisce tre grandi realtà del territorio piemontese. Il concerto, che presso l'Auditorium Giovanni Agnelli vede protagonisti Zubin Mehta e la West-Eastern Divan Orchestra, nasce dalla coproduzione tra Fondazione per la Cultura Torino e Lingotto Musica e vede come Charity Partner la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, per valorizzare e promuovere le attività di cura e ricerca dell'Istituto di Candiolo - IRCCS. Una sinergia che ricalca il modello già sperimentato con successo nel gennaio 2024, quando Riccardo Muti e la Chicago Symphony Orchestra furono protagonisti di un evento sold-out che unì per la prima volta i tre enti a sostegno della ricerca oncologica.

La serata segna il ritorno a Torino di uno dei più grandi direttori d'orchestra viventi e l'esordio torinese della West-Eastern Divan Orchestra, l'ensemble fondato nel 1999 da Daniel Barenboim e dallo studioso di letteratura palestinese Edward W. Said come simbolo di dialogo e convivenza tra giovani musicisti israeliani, palestinesi e di altri paesi del Medio Oriente. Il programma della serata, realizzato nell'ambito di Lingotto Musica per la Comunità, rende omaggio a due pilastri del sinfonismo austro-tedesco - Ludwig van Beethoven e Franz Schubert - e rinnova la collaborazione tra Lingotto Musica e MITO SettembreMusica.