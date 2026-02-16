“Il frutto non cade lontano dall’albero”: a Nichelino un progetto per adottare 100 piante

“Il frutto non cade lontano dall’albero” è un progetto educativo, ambientale e comunitario promosso dall’assessorato all’ecologia integrale, all’agricoltura e all’istruzione della città di Nichelino, in collaborazione con Nichelino Fertile.

In cosa consiste

L’iniziativa è rivolta alle bambine e ai bambini della scuola primaria e alle loro famiglie, con l’obiettivo di avvicinarli in modo concreto e gioioso alla natura, all’agricoltura sostenibile e alla cura degli spazi pubblici. Attraverso l’adozione simbolica di un albero da frutto, ogni nucleo familiare sarà accompagnato in un percorso di formazione, piantumazione e cura nel tempo, contribuendo alla costruzione di una città più verde, partecipata ed ecosostenibile.

"Bambine, bambini e famiglie adottano alberi da frutto per costruire insieme una Nichelino più verde, educativa e partecipata", sottolinea l'assessore all'Ecologia integrale Alessandro Azzolina.

A chi è rivolto

bambine e bambini della scuola primaria

famiglie residenti a nichelino

nuclei familiari interessati ai temi dell’ambiente, dell’educazione ecologica e della partecipazione civica

Modalità di adesione