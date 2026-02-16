“Il frutto non cade lontano dall’albero”: a Nichelino un progetto per adottare 100 piante

“Il frutto non cade lontano dall’albero” è un progetto educativo, ambientale e comunitario promosso dall’assessorato all’ecologia integrale, all’agricoltura e all’istruzione della città di Nichelino, in collaborazione con Nichelino Fertile.
In cosa consiste
L’iniziativa è rivolta alle bambine e ai bambini della scuola primaria e alle loro famiglie, con l’obiettivo di avvicinarli in modo concreto e gioioso alla natura, all’agricoltura sostenibile e alla cura degli spazi pubblici. Attraverso l’adozione simbolica di un albero da frutto, ogni nucleo familiare sarà accompagnato in un percorso di formazione, piantumazione e cura nel tempo, contribuendo alla costruzione di una città più verde, partecipata ed ecosostenibile.
"Bambine, bambini e famiglie adottano alberi da frutto per costruire insieme una Nichelino più verde, educativa e partecipata", sottolinea l'assessore all'Ecologia integrale Alessandro Azzolina.
A chi è rivolto
- bambine e bambini della scuola primaria
- famiglie residenti a nichelino
- nuclei familiari interessati ai temi dell’ambiente, dell’educazione ecologica e della partecipazione civica
Modalità di adesione
- adesioni entro: 1 marzo
- numero massimo di alberi disponibili: 100
- partecipazione: gratuita
- criterio di assegnazione: in ordine di compilazione del form cliccando su https://comune.nichelino.to.it/novita/adotta-un-albero-da-frutto-il-frutto-non-cade-lontano-dallalbero/?fbclid=IwY2xjawP-mAhleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFQejhmNnB1S2dZSE51Szlvc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHsoPU_Kji25nfH4Lg3xw1q4KAi4FJe03QbgmhMBy4w20hDEYAj33LUb3UI2A_aem_RapFeyWDDQMHrZhDtdbdqQ