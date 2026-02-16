 / Politica

Politica | 16 febbraio 2026, 16:23

Corteo legge sul consenso, scherno del consigliere di FdI. Conticelli (Pd) all'attacco: "Si dimetta"

Il meloniano Fabio Fichera ha scritto in un post, in riferimento alle manifestanti: “vorrebbero più considerazione affettiva”.

E' polemica sulle parole del consigliere comunale di Fratelli d'Italia, a Collegno, Fabio Fichera. Il meloniano, in un commento alla manifestazione a favore della legge sul consenso contro il DDL Buongiorno, ha scritto “vorrebbero più considerazione affettiva”.

"Si dimetta"

A salire sulle barricate la consigliera regionale del Pd Nadia Conticelli, che così commenta la frase: "É la versione edulcorata di “avrebbero bisogno di una sco@@ta”. La dem quindi chiede le dimissioni di Fichera, per poi aggiungere: "ha illustrato senza ombra di dubbio cosa sia il sessismo, il patriarcato, la bieca misoginia che nutre stupri, violenze e femminicidi".

"Ridicolizzare e delegittimare le battaglie delle donne riducendole a pura emotività é il cancro che vanifica anche l’efficacia delle leggi" conclude Conticelli.

Cinzia Gatti

