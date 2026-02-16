 / Sanità

Sanità | 16 febbraio 2026, 16:16

Una targa in ricordo di Paolo Dapavo alla Clinica Dermatologica della Città della Salute

Scomparso il 9 luglio 2025 è stato dirigente medico dal 1999

Collocata una targa in memoria del dermatologo dottor Paolo Dapavo, presso la Clinica Dermatologica della Città della Salute e della Scienza di Torino

È stata collocata una targa in memoria del dottor Paolo Dapavo e intitolata a suo nome la stanza degli ambulatori dove ha svolto per anni la propria attività clinica, presso la Struttura di Dermatologia universitaria della Città della Salute e della Scienza di Torino.

Nato nel 1965, dirigente medico presso la Clinica Dermatologica dal 1999 e scomparso il 9 luglio 2025, è stato punto di riferimento per la psoriasi — di cui coordinava il gruppo dedicato — e per l’intero ambito delle patologie dermatologiche, distinguendosi per competenza, entusiasmo e grande disponibilità verso colleghi, giovani medici e pazienti.

