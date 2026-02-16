Una targa in ricordo di Paolo Dapavo alla Clinica Dermatologica della Città della Salute

Collocata una targa in memoria del dermatologo dottor Paolo Dapavo, presso la Clinica Dermatologica della Città della Salute e della Scienza di Torino

È stata collocata una targa in memoria del dottor Paolo Dapavo e intitolata a suo nome la stanza degli ambulatori dove ha svolto per anni la propria attività clinica, presso la Struttura di Dermatologia universitaria della Città della Salute e della Scienza di Torino.

Nato nel 1965, dirigente medico presso la Clinica Dermatologica dal 1999 e scomparso il 9 luglio 2025, è stato punto di riferimento per la psoriasi — di cui coordinava il gruppo dedicato — e per l’intero ambito delle patologie dermatologiche, distinguendosi per competenza, entusiasmo e grande disponibilità verso colleghi, giovani medici e pazienti.