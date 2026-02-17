Futuro delle Case della Salute: “Monitoreremo l’evoluzione”

A novembre l’Asl To3 minacciava la chiusura entro fine anno delle 4 Case della salute dell’Asl To3, che dal primo gennaio dovevano essere retrocesse a semplici Aft, come testimoniato dalla lettera di La Valle del mese di novembre. Oggi invece, in conferenza stampa, Cirio e Riboldi hanno fatto una bella retromarcia, affermando di volerle trasformare in case della comunità spoke.

Bene la retromarcia, ma ora dobbiamo essere sicuri che la trasformazione non sia un mero annuncio.

Ad oggi infatti non c’è alcun atto formale, giuridicamente e finanziariamente vincolante.

Il dm 77/2022 prevede la creazione delle case della comunità spoke a fianco di quelle hub, per rendere più capillare la medicina territoriale e sgravare gli ospedali, ma in Piemonte non ne è ancora nata neppure una.

Come mai?

Queste strutture resteranno lettera morta?

Cosa sta facendo concretamente la giunta Cirio?

Sta sollecitando la conferenza stato-regioni?

Ad oggi non è dato saperlo.

Così come non c’è assoluta certezza giuridica che i lavoratori rimasti in carico ai Medici di medicina generale (4 a Vigone, 3 a Cumiana, 7 a Beinasco e 3 a Pianezza) potranno proseguire, non essendoci un legame contrattuale diretto con l’Asl.

In particolare, preoccupa la situazione dei 9 lavoratori della casa della salute di Beinasco-Borgaretto, dal momento che in questa Casa i medici non si sono ancora costituiti in soggetto giuridico per contrattualizzare i lavoratori. Il risultato è che 7 lavoratori sono ancora gestiti dalla cooperativa Coesa e non dai medici e 2 hanno lasciato il contratto a tempo indeterminato per essere assunti da un’agenzia di lavoro interinale con un contratto peggiorativo.

Ci saremmo aspettati che l’Asl facesse di più per subentrare nei contratti di questi lavoratori.

Insomma: bene la conferenza stampa a favore di telecamera, ma la politica si fa con gli atti e gli atti mancano.

Ad oggi, come temevamo, ci sono 4 case della salute trasformate in Aft.