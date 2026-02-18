Parco Rignon e Tesoriera ostaggio dei cantieri, Tresso conferma: "Fine lavori slitta ad aprile 2026"

I parchi Rignon e Tesoriera

Cantieri partiti nella primavera 2024 e una nuova data di fine lavori fissata al 30 aprile 2026. È questo l’orizzonte ultimo per la riqualificazione del parco Rignon e del parco della Tesoriera, confermato dall'assessore al Verde della Città di Torino, Francesco Tresso, in risposta all’interpellanza presentata dal consigliere comunale di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao.

Due polmoni verdi strategici per i quartieri Santa Rita e Parella, interessati da un maxi intervento finanziato con oltre 2 milioni di euro del Pnrr nell’ambito del “Piano Integrato Urbano - Azione A14”, che comprende anche il recupero della biblioteca civica Villa Amoretti.

Lavori tra ritardi e penali

Il cronoprogramma iniziale prevedeva la conclusione entro il 31 ottobre 2025. Nel tempo, però, le scadenze sono slittate: prima a dicembre 2025, poi a febbraio 2026 e ora - complice anche la sospensione per le basse temperature di gennaio - al 30 aprile 2026.

L'assessore Tresso ha ricostruito le criticità: lavori consegnati nell’aprile 2024 ma avviati concretamente a luglio 2024 al Rignon e a gennaio 2025 alla Tesoriera, nonostante fosse prevista una conduzione in parallelo.

Tra i motivi dei rallentamenti, la carenza di personale dell’impresa appaltatrice e periodi di inattività del cantiere, segnalati dalla Direzione lavori con solleciti e ordini di servizio. Dal 1° agosto sono scattate anche le penali per ritardi, applicabili però al solo cantiere della Tesoriera: per il terzo la sanzione ammonta a oltre 21mila euro.

A pesare sull’ultimo stop sono state le temperature rigide, che hanno impedito lavorazioni fondamentali come la posa delle pavimentazioni antitrauma nelle aree gioco, gli impianti di irrigazione e le opere agronomiche. Con il miglioramento del meteo, è prevista la ripresa delle attività nei prossimi giorni.

Gli interventi nei due parchi

Al Rignon - oltre 40mila metri quadrati nel cuore di Santa Rita - sono previsti il rifacimento dei vialetti, nuove aree gioco lato corso Orbassano, tre pozzi perdenti per la raccolta delle acque meteoriche, arredi urbani e la riqualificazione dell’area cani.

Sono stati piantati 30 nuovi alberi (un altro verrà messo a dimora a breve), mentre cinque esemplari lungo via Piscina sono sotto monitoraggio per verificarne l’attecchimento in primavera. Sul fronte irrigazione sono stati creati nuovi punti di prelievo per l’innaffiamento manuale.

Per quanto riguarda l’illuminazione, l’assessorato ha richiesto l’intervento di Iren Smart Solution per ripristinare i punti luce non funzionanti, precisando però che non è previsto un ridisegno complessivo dell’impianto.

Alla Tesoriera, giardino storico molto frequentato nel quartiere Parella, il progetto comprende una nuova area giochi inclusiva con pavimentazione antitrauma, la rigenerazione di prati e aiuole, il restauro delle panchine, la riorganizzazione dell’area cani, la riqualificazione dei servizi igienici, il ripristino della fontana ornamentale e la valorizzazione dell’emiciclo centrale in collegamento con la Biblioteca Musicale Andrea Della Corte.

Qui sono stati messi a dimora 44 alberi, più un esemplare di grandi dimensioni che sarà piantato alla ripresa dei lavori.

Le preoccupazioni dei residenti

Nel mentre vanno annotate le segnalazioni dei cittadini: illuminazione insufficiente, alberi già secchi, impianti di irrigazione non operativi al Rignon. Timori anche alla Tesoriera rispetto al rispetto dei tempi e alla qualità degli interventi.

“Cantieri spesso fermi o a rilento hanno fortemente limitato la fruizione di due parchi centrali per i quartieri - il commento del consigliere -. È fondamentale che la Città monitori con maggiore attenzione l’andamento dei lavori per evitare ulteriori ritardi”.

Tresso ha ribadito che l’obiettivo è consegnare alla cittadinanza parchi riqualificati e migliorati, anche grazie alla variante in corso d’opera da oltre 400mila euro approvata nell’ottobre 2025.

Ex bocciofila: una sola domanda

Tra gli interventi collegati figura anche il recupero dell’ex bocciofila “Luigi Ferraris”, destinata ad attività sociali e ricreative. Al bando, scaduto il 30 gennaio 2026, è pervenuta una sola domanda. Gli uffici stanno ora procedendo alla nomina della commissione esaminatrice.