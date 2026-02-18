Stop al degrado, rinascono le due scalinate del Motovelodromo

Sono terminati i lavori di riqualificazione delle vecchie scalinate di via Castiglione, accanto al Motovelodromo di Torino, nel quartiere Madonna del Pilone. Un collegamento storico della zona, rimasto a lungo chiuso a causa dell’incuria, degli ammaloramenti e delle transenne posizionate per impedire il passaggio in sicurezza.

“Avevamo preso un impegno nei confronti della cittadinanza e dei colleghi consiglieri che ci avevano richiesto di ripristinare le due scalinate di via Castiglione. Con questo intervento si potranno utilizzare in sicurezza”, hanno dichiarato il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri e il coordinatore alla Viabilità Giuseppe Piras.

Restituito un collegamento storico

La prima parte della scalinata, a due passi da corso Casale, è già stata oggetto di alcuni interventi da parte di Smat, causa infiltrazioni. Il passaggio, utilizzato dai soli pedoni, è di fatto un collegamento fondamentale per il quartiere. La seconda parte, invece, era in balia da tempo di tag, scritte e atti vandalici.

Ma la scalinata, nel suo complesso, rappresenta da sempre un passaggio pedonale strategico tra via Castiglione e corso Casale, soprattutto durante eventi sportivi e manifestazioni ospitate nell’impianto. Per mesi era rimasta inutilizzabile, con evidenti disagi per residenti e frequentatori. L’intervento, “piccolo ma significativo”, ha consentito il ripristino delle condizioni di sicurezza e la riapertura di un percorso molto utilizzato nel quartiere Madonna del Pilone.

Più illuminazione sulle strisce pedonali

Non solo. In corso Casale, all’angolo con via Castiglione, verrà potenziata anche l’illuminazione pubblica delle strisce pedonali, per aumentare la sicurezza in un punto molto frequentato proprio per la presenza dell’impianto sportivo. Soddisfazione anche da parte del capogruppo della Lega in Circoscrizione 7, Daniele Moiso, già autore di un’interpellanza sul tema. “Un intervento atteso da tempo, un tassello in più nella manutenzione degli spazi pubblici della zona” così Moiso.