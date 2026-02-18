Fulminacci alla conquista del Parco della Certosa: è lui il primo nome del Flowers Festival

In attesa di vederlo salire sul palco dell’Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Stupida sfortuna”, FULMINACCI annuncia oggi “fulminacci all’aperto”, gli speciali appuntamenti live di quest’estate che lo vedranno protagonista nella prima sera di questa nuova edizione di Flowers Festival, la sera di Giovedì 25 Giugno nel Cortile della Lavanderia a Vapore, nel Parco della Certosa di Collegno (TO).

Le date outdoor seguiranno l’attesissimo “PALAZZACCI TOUR 2026”, in partenza ad aprile da Roma, il primo dell’artista nei palazzetti: una nuova tappa nel percorso di crescita dell’artista e nell’affermazione della sua penna unica nel cantautorato contemporaneo.

Oltre alla forza autoriale, Fulminacci ha infatti dimostrato negli anni di essere anche un vero e proprio performer, capace di prendersi il palco con naturalezza e carisma. Il tour sarà così l’occasione per ascoltare dal vivo “Calcinacci” (Maciste Dischi/Warner Records Italy/Warner Music Italy), il nuovo album in uscita venerdì 13 marzo.

Un progetto che attraversa addii, fughe, relazioni irrisolte e desideri che cambiano forma, soffermandosi su quegli istanti apparentemente ordinari che, se osservati con attenzione, diventano straordinari. C’è ironia, a tratti spiazzante, e una malinconia leggera che accompagna ogni traccia. Il disco ride delle proprie sventure, accetta le contraddizioni, si sporca le mani con l’imperfezione e ne fa un punto di forza.

A completare il quadro di “Calcinacci” anche due collaborazioni speciali, che si inseriscono con naturalezza nell’universo narrativo del nuovo lavoro in studio: Franco126 e Tutti Fenomeni. Due artisti affini al cantautore per sensibilità e sguardo, capaci di aggiungere nuove sfumature senza alterare l’identità dell’album. Due tasselli diversi ma perfettamente armonici, che contribuiscono a rendere ancora più ricco e sfaccettato il mosaico di “Calcinacci”.

La produzione, curata da Golden Years che lo accompagnerà anche in qualità di direttore d’orchestra sul palco dell’Ariston, intreccia sonorità pop, dettagli elettronici e momenti acustici, una collezione di istantanee che si susseguono, dove ogni brano diventa un racconto.

Le prevendite per il concerto a Flowers Festival saranno disponibili a partire dalle 18.00 di oggi, mercoledì 18 febbraio, su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Info biglietti su www.flowersfestival.it