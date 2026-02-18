Nel food tech italiano cresce l’attenzione verso la qualità degli asset immateriali e la loro incidenza sul valore industriale delle imprese. Parliamo di un comparto che negli ultimi anni ha visto una forte proliferazione di brand e prodotti, in cui il tema della proprietà intellettuale sta diventando uno dei principali elementi di selezione, soprattutto per le aziende che puntano a una crescita strutturata e a un dialogo stabile con la finanza.

Nuvola Zero , società fondata dall’imprenditore Cesare De Stefano nel 2019, ha costruito il proprio sviluppo su un impianto industriale basato su processi produttivi brevettati. L’azienda opera nel segmento free-from e wellness e ha progressivamente orientato la propria strategia verso la tutela dell’innovazione come leva economica e competitiva.

Il portafoglio di Nuvola Zero comprende 4 brevetti e oltre 30 marchi registrati a livello europeo, con una protezione che riguarda i procedimenti produttivi e il risultato industriale che ne deriva. Un’impostazione che consente all’azienda di presidiare la distribuzione organizzata, affrontare mercati regolati e ridurre l’esposizione al rischio di replicazione, tema centrale per chi valuta il food tech in chiave finanziaria.

Tra i prodotti sviluppati rientra PastaZero®, pasta secca proteica con 0 carboidrati, 38% di proteine, priva di glutine, zuccheri e lattosio. Il prodotto nasce da un procedimento industriale brevettato che garantisce stabilità, lavorabilità e shelf-life compatibili con il canale retail. Caratteristiche che ne hanno consentito l’ingresso su larga scala nella grande distribuzione e la proiezione verso i mercati esteri.

Dal punto di vista industriale, l’azienda ha raggiunto una presenza in oltre 5.000 punti vendita della GDO italiana, attraverso insegne come MD, Conad e IperCoop. Sul fronte internazionale, il percorso di espansione è supportato da certificazioni come FDA, BRCGS Food Safety, IFS Progress Food, oltre alle certificazioni Halal e ItalyX necessarie per operare in contesti normativi complessi e ad alta regolazione.

La struttura del progetto ha attirato nel tempo l’interesse di partner industriali e finanziari, a conferma di un modello che viene letto sempre più in chiave di solidità e scalabilità, oltre che di posizionamento di mercato.

Il Ceo Cesare De Stefano ha progressivamente assunto un ruolo riconoscibile come opinion leader sui temi dell’innovazione, con una riflessione che attraversa il food tech ma si estende alle dinamiche industriali e tecnologiche che stanno ridefinendo il rapporto tra prodotto, processo e capitale. Il suo libro Intelligenza alimentare affronta il tema del cibo come infrastruttura economica e tecnologica, con attenzione agli effetti di lungo periodo sui modelli produttivi.

«Nel food tech la protezione dei processi sta diventando un fattore determinante», osserva De Stefano. «Chi lavora su innovazioni industrializzabili deve ragionare in termini di asset, non solo di prodotto. È su questo piano che oggi si gioca la credibilità di un progetto anche verso il capitale».

La lettura è condivisa da una parte crescente del mercato, che guarda al settore alimentare innovativo con criteri sempre più vicini a quelli dell’industria tradizionale. In questo passaggio di fase, la presenza di brevetti, marchi e certificazioni assume un peso crescente nella valutazione delle aziende, incidendo su prospettive di crescita, partnership e operazioni di sviluppo.

«Il food tech sta entrando in una fase più selettiva», aggiunge De Stefano. «I progetti che reggono sono quelli in grado di sostenere numeri, mercati e orizzonti temporali medio-lunghi».

Un’evoluzione che sposta l’attenzione dal singolo lancio di prodotto alla costruzione di strutture industriali difendibili, rendendo la proprietà intellettuale uno degli snodi centrali nella lettura economica del food tech italiano. https://cesaredestefano.it/