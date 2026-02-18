Campionato nazionale di canicross, come cambia la viabilità a Nichelino

Domenica 22 febbraio il parco di Stupinigi ospiterà il campionato nazionale di Canicross Csen 2026, un evento di grande richiamo per una disciplina in continua crescita: in Italia ci sono infatti otto milioni di famiglie con un cane, ecco perché questo sport potrebbe avere presto un fortissimo sviluppo.

Come cambia la viabilità

A Nichelino sono attese migliaia di persone, tra partecipanti, visitatori e curiosi. Ed allora il Comando della Polizia Locale ha predisposto già dai giorni precedenti alla gara modifiche alla viabilità ordinaria.

Nello specifico nelle giornate del 19, 20, 21 e 22 febbraio, dalle ore 7:30 alle ore 17:30, sarà interdetta la circolazione lungo la Strada Provinciale 143 in entrambe le direzioni, nel tratto extraurbano compreso tra il parcheggio di Stupinigi e il capitello della Misericordia (dal km 12+160 al km 11+200 circa).

La situazione parcheggi

Inoltre, dalle ore 8 del 18 febbraio alle 20 di domenica 22 febbraio l’intera estensione dei due parcheggi situati sulla S.P. 143 presenti sia sul lato sinistro che sul lato destro in direzione Orbassano sarà riservata esclusivamente ai veicoli dei partecipanti alla manifestazione.

Si consiglia pertanto nelle giornate e negli orari sopra indicati, di utilizzare gli itinerari alternativi ubicati nella rete viaria limitrofa, incluse le direttrici verso Borgaretto (circonvallazione di Borgaretto), Tetti Valfrè e la Strada Provinciale 502.