Ecco la ciclabile sul ponte di corso Maroncelli: "Ma il percorso pedonale finisce contro un cartellone"

Non tutti hanno accolto con entusiasmo le nuove strisce appena tracciate sul ponte di corso Maroncelli, lato Unieuro. A sollevare il caso è un residente che, sui social, ha espresso perplessità sul tracciato della pista ciclabile in fase di realizzazione.

"Non so se sono l’unico a non capire questa novità - scrive -. Abbiamo davvero ingegneri in Comune che hanno pensato di arrivare fino a un’insegna pubblicitaria, passarci attorno e continuare? E il pedone dove va? Camminare sul bordo del marciapiede, con gli autobus che sfiorano?".

Il nodo del ponte

La ciclabile di corso Maroncelli, nel quartiere Nizza Millefonti, è considerata un’arteria strategica per la mobilità dolce nella zona sud di Torino. Il tracciato parte da corso Unità d’Italia, costeggia con doppio senso di marcia il Palazzo del Lavoro e prosegue verso l’interno, fino al ricongiungimento con la ciclabile di corso Traiano dopo la rotonda di corso Caio Plinio.

Proprio l’attraversamento del cavalcavia rappresenta però il punto più delicato. Qui il marciapiede si restringe sensibilmente, rendendo complessa la convivenza tra pedoni e ciclisti. Non è escluso che in quel tratto la pista possa svilupparsi in parte sul marciapiede, soluzione che continua a far discutere.

Tra sicurezza e malasosta

L’intervento in corso punta anche a contrastare la sosta irregolare che, in passato, vedeva le auto parcheggiate a ridosso della bordura alberata. La pavimentazione color bordeaux e l’arretramento degli stalli mirano proprio a tutelare lo spazio riservato alle due ruote.

Resta però il tema della sicurezza e della chiarezza della segnaletica.

L’interpellanza in Circoscrizione

Sulla nuova ciclabile (insieme a quella di corso Giambone) i consiglieri della Lega in Circoscrizione 8 Claudia Amadeo, Stefano Delpero e Gerardo Mancuso hanno annunciato un’interpellanza per chiedere chiarimenti al Comune. Tra i dubbi sollevati, la scelta di non valutare una pista promiscua sui marciapiedi più ampi, anziché realizzare un’infrastruttura dedicata.