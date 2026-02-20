Bancarelle e sapori: in Circoscrizione 5 è tempo di feste di via

Sei appuntamenti tra marzo e giugno per portare bancarelle, sapori locali e intrattenimento nelle strade della zona nord di Torino. La Circoscrizione 5 ha ufficializzato il calendario delle feste di via per il primo semestre 2026, un programma che punta a valorizzare il commercio di prossimità e a rafforzare la vivibilità dei quartieri.

Il calendario si aprirà il 29 marzo con “Via Luini in Bancarella”. Il 12 aprile sarà la volta di “Via Borgaro tra Sapori e Motori”, mentre il 19 aprile tornerà “Festeggiando Via Lanzo”, giunto alla quarta edizione. A maggio doppio appuntamento: il 10 con “Via Stradella C’è!” e il 24 con “Via Chiesa della Salute in Festa”. A chiudere il ciclo primaverile, il 7 giugno, “Via Breglio in Bancarella”.

"Le feste di via - spiega il coordinatore al Commercio della Circoscrizione 5, Alfredo Ballatore -, rappresentano un’occasione per animare le arterie commerciali con mercatini, iniziative promozionali e momenti di aggregazione. L’obiettivo è sostenere le attività di quartiere e favorire la partecipazione dei residenti, trasformando le strade in luoghi di incontro".