Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne

ARIETE: L’ingresso di Saturno nel segno si farà sentire per mezzo di preoccupazioni, ingiustizie, rapporti con mezzi matti, rallentamento negli affari o corrucci spettanti dei congiunti o degli anziani. Pazientare sarà altresì l’unica maniera per evitare sfuriate con chi non mantiene promesse o si comporta malamente: ci penserà il tempo ad aggiustare le cose a vostro favore. Week end disorganizzato e necessità di posticipare un appuntamento. Un comunicato vi strabilierà.

TORO: L’apatia è un lusso che non vi potete permettere in un periodo così frenetico dal richiedere tempismo e nervi saldi … Tra il lavoro, un tipo da inquadrare, una funzione da ultimare e degli spleen colpenti a tradimento la quiete apparirà un miraggio ma, fortunatamente, in mezzo a tal tour de force, troverete anche il modo di sollazzarvi e dedicarvi a ciò che appassiona. Occhio solo a non prendere abbagli in ambito pratico o sentimentale. Un invito non andrà declinato.

GEMELLI: Ed ecco la magica Luna che, formando il primo quarto il 24 febbraio nel vostro segno, spruzzerà sul cammino dei momenti piacenti, la mezza soluzione di un vecchio tormentone e un modo diverso di concepire alcune cose rispetto al passato, malgrado persista un vago senso di spossatezza e uno spizzico di indecisione verso una situazione che ancora non vi convince compreso un congiunto insicuro da spronare. Week end intenso e simpatico.

CANCRO: Un po’ titubanti e di umore variabile non saprete come muovervi nei confronti di una situazione richiedente moderazione però, nel complesso, non avrete di che lamentarvi a parte fastidi di comune amministrazione e una novella destante uno spizzico di agitazione. Una nota stonata proverrà da una mezza bidonata, uno sborso impensato o una fregatura in agguato. Tendenza a spaccare aggeggi o necessità di doverne aggiustare. Stomaco incomodato.

LEONE: Dovrete impegnarvi al fine di variare lo status quo, specie se non soddisfatti di come stanno andando le cose perché, restando appollaiati sul trespolo dell’inerzia, non concluderete un accidempoli! Ragion per cui datevi una smossa visto che le birbe stelline serberanno sorpresine, soddisfazioni ed ottimizzazioni. Fattibili nel contempo delle discussioni con una donna, uno scherzetto, ed un’incognita domenicale. Contiguità con dottori. Invito domenicale.

VERGINE: Per taluni non tutto procederà linearmente causa intoppi sbucanti dal niente o delle faccende, dove di mezzo ci sono dei quattrini, dei parenti o degli incartamenti, da definire. Per altri invece la settimana scorrerà freneticamente causa le mille cose da sbrigare prima della stagione primaverile così come l’ansia e la tensione favoriranno l’insorgere di disturbi psicosomatici. Da controllare pure l’alimentazione. Domenica buffa. Visita da effettuare.

BILANCIA: La noia sarà un optional nel corso di una settimana che vi vedrà indaffarati ed agitati … Dalla professione, ai sentimenti, dall’abitazione ai quattrini, non saprete da dove iniziare per star dietro a tutto, annessi dei corrucci per un familiare, degli alterchi con supervisori o cooperatori. Nel week end l’imprevedibilità imperverserà compreso un evento da festeggiare e un contrattempo atto ad irritare. Fastidi a gola, naso, pancino e aumento di stress. Sorpresa domenicale.

SCORPIONE: A parte ordinarie paturnie, corrucci vari, una donzella bugiardella a cui non credere, una tempestata di notiziole e un provvedimento da prendere celermente, vi barcamenerete discretamente nel vortice della quotidianità riuscendo persino a ritagliare dei frammenti di spazio per il trastullo e l’intimità. Ottime chance per piccoli imprenditori e week end sonnacchioso e strampalato. I nati in novembre vivranno una curiosa esperienza. Giove vi sosterrà in un’ardua impresa.

SAGITTARIO: La settimana risulta essere talmente estenuante dal rendervi nervosetti, ma con l’arrivo di un Saturno finalmente in vena di avvenenze, dei miglioramenti li denoterete specie se gli ultimi anni sono stati inclementi. Subentreranno altresì: un responso tranquillizzante, un partner da pungolare, dei conteggi da far quadrare, dei programmini dilettevoli, un incontro assai casuale e un accadimento a dir poco sensazionale. Domenica godereccia. Controlli medici da effettuare.

CAPRICORNO: Siate speranzosi in quanto, dopo rogne, sbuffi e ostacoli sbucanti da tutte le parti, salirete sul carro del trionfo dando scacco matto sia alla sorte che a chiunque abbia tentato di ostacolarvi. Da buoni testoni vorrete andare in fondo ad una oscura questione ma anche qui, arrivando la giusta illuminazione, saprete come regolarvi. Anche il benessere psicofisico migliorerà. Occhio soltanto a non strafare e siate parchi nel mangiare. Attenti a non scivolare!

ACQUARIO: Sensibili e percettivi avvertirete subito ogni minimo squilibrio interiore angustiandovi per questioni atte invece a pigliare una piega ottimale… Un episodio arrecherà gaiezza e il sole tornerà a illuminare il cuoricino a patto di non seguitare a picchiare sui medesimi chiodi e di chiarire, con chi vi sta accanto, dei malintesi. Non da escludere scritti o bollette da verificare, una proposta allettante, un ritrovo ruspante e una chiamata inaspettata.

PESCI: Quante cosine da fare nel corso di giornate sufficientemente agitate…. Qualcuno dovrà prendere delle decisioni, altri modificare qualcosa nell’abitazione, altri ancora stare attenti a non farsi infinocchiare. Però, nel complesso, con l’appoggio del trigono di Marte, ogni pedina andrà al suo posto permettendovi di brindare all’ostacolo sormontato. Anche la salute, per chi non è stato bene, migliorerà e una notizia sarà foriera di novità. Compleanno speciale.

Sotto un manto di stelle i sogni abbracciano l’infinito…