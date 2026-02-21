Nuove zone rosse, la Circoscrizione 2 punta l’area mercatale di corso Sebastopoli

Si va verso un ampliamento delle “zone rosse” in Circoscrizione 2. L’obiettivo è integrare l’articolo 8 bis con nuove aree soggette al divieto di vendita di alcolici in vetro o in metallo dalle 21 alle 7, alla luce della scadenza dell’ordinanza attualmente in vigore fissata al 31 marzo 2026.

A spiegarlo è il coordinatore al Commercio della Circoscrizione 2, Riccardo Prisco: “La Città ci ha chiesto di individuare nuove aree da inserire nelle ordinanze. Stiamo lavorando in questa direzione”.

Nel mirino area mercatale corso Sebastopoli

Tra le zone attenzionate c’è l’area a fianco dei chioschi nell’area mercatale di corso Sebastopoli, già oggetto di numerosi controlli negli ultimi mesi. Ma non solo: la Circoscrizione sta valutando ulteriori punti critici sia a Mirafiori Nord che a Mirafiori Sud. “Anche la polizia municipale ci invierà un elenco aggiornato dei punti più problematici - aggiunge Prisco - così da valutare un ampliamento mirato della zona rossa”.

Controlli e sanzioni: 31 le multe in undici mesi

La stretta arriva in un contesto già segnato da controlli serrati. Nei primi undici mesi del 2025, in Circoscrizione 2 sono state elevate 31 sanzioni: 24 ai minimarket, una ai distributori automatici h24 e 6 ai chioschi. Le violazioni più frequenti riguardano la vendita di alcolici fuori orario, irregolarità igienico-sanitarie e cartelli informativi non conformi. Tra i casi più rilevanti, proprio corso Sebastopoli con cinque sanzioni e due denunce, e via Monastir con quattro multe, due delle quali per vendita fuori fascia consentita.

Le zone rosse già attive

Attualmente le limitazioni sono in vigore in diverse aree della Circoscrizione 2, tra cui: il quadrante tra via Sanremo, via Carlo del Prete, via Don Giovanni Grioli e via Bernardo de Canal, l’area tra via Monte Novegno, via Castelgomberto e via Guido Reni (nel tratto compreso tra il civico 211 e via Castelgomberto), la zona tra via Onorato Vigliani, via Michele Amari, via Duino e corso Caio Plinio, via Onorato Vigliani tra corso Unione Sovietica e strada delle Cacce, corso Sebastopoli tra via Tripoli e via Carlo Castelnuovo delle Lanze, con proseguimento su via Ettore Fieramosca, corso Siracusa tra via Nuoro e via Castelgomberto 125, via Barletta tra via Gradisca e via Giovanni Emanuel e corso Unione Sovietica tra via Monteponi e strada del Drosso.

Ora l’attenzione si concentra su altri punti sensibili del quartiere, con l’obiettivo di rafforzare il contrasto al degrado e alla vendita irregolare di alcolici nelle ore serali e notturne.