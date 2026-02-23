Carri, coriandoli, festa e tante famiglie: la due giorni del Carnevale ha colorato Beinasco

Due giorni baciati dal sole, che hanno richiamato in strada migliaia di persone. Questo weekend Beinasco ha celebrato il Carnevale 2026 come meglio non avrebbe potuto.
Grande folla per i carri allegorici
Sabato pomeriggio la sfilata dei carri allegorici a Borgaretto, con tanti personaggi in maschera e persino un sosia di Papa Fancesco accanto al diavolo, poi la domenica ecco l'appuntamento in piazza Alfieri a Beinasco con la ormai celebre 'Battaglia della Farina'.
"Questo fine settimana ci lascia tanti bellissimi ricordi", ha detto il sindaco Daniel Cannati, ringraziando Pro Loco e i volotari che hanno permesso la perfetta riuscita degli eventi. "E l’anno prossimo… saranno 50 anni di carnevale Beinaschese: stiamo pensando a una festa ancora più entusiasmante", ha promesso il primo cittadino.