Tempo stabile in settimana, peggiora nel weekend. In montagna rischio valanghe per temperature sopra la media

Da oggi lunedì 23 a venerdì 27 febbraio il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso sulle Alpi ed in generale sui rilievi oltre una certa quota, mentre in pianura soprattutto tra mercoledì e giovedì saranno presenti nebbie anche persistenti durante il giorno.

Temperature oltre la media del periodo soprattutto in montagna, dove favoriranno una forte fusione del manto nevoso e un alto pericolo di valanghe. In pianura massime che invece saranno limitate ancora dal terreno piuttosto umido e dalle possibil nebbie, con valori che oscilleranno tra 14 e 20 °C. I valori più alti si registreranno domani, per poi calare in modo deciso tra mercoledì e giovedì. Minime invece per lo più stazionarie e comprese tra 7 e 10 °C.

Venti: oggi un po' di Foehn su Alpi nordoccidentali, poi da domani venti generalmente assenti o deboli variabili e a regime di brezza ovunque.

Nel fine settimana l'alta pressione tenderà ad indebolirsi lasciando infiltrare aria più umida da ovest, con un abbassamento delle temperature e un cielo per lo più molto nuvoloso con possibili deboli piogge. Tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.