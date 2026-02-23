 / Cronaca

Cronaca | 23 febbraio 2026, 20:17

Chivasso, vietati i funerali pubblici per il boss della 'ndrangheta Domenico Belfiore

La decisione del questore Massimo Gambino

Si dovranno svolgere in forma strettamente privata, senza corteo funebre ed entro le sette del mattino al cimitero le esequie di Domenico Belfiore, il boss della 'ndrangheta condannato come mandante dell’omicidio del procuratore Bruno Caccia e morto nei giorni scorsi a Chivasso.

La decisione del questore Gambino

Sono le prescrizioni dettate dal questore di Torino, Massimo Gambino. Nessun funerale in chiesa dopo le polemiche scoppiate alla notizia che la funzione religiosa avrebbe dovuto svolgersi nel pomeriggio di domani, martedì 24 febbraio.

redazione

