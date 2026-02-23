Prevenzione incendi in azienda: come mettere in sicurezza archivi, documenti e ambienti tecnici

Ma un incendio in azienda può causare conseguenze irreversibili, come la perdita di documentazione importante, il blocco dei sistemi informatici e l'interruzione della produzione.

Non è esclusivamente una questione di rispetto degli obblighi normativi, perché c'è un altro aspetto essenziale, quello di proteggere concretamente il patrimonio dell'impresa e il lavoro di ogni giorno, a partire da archivi cartacei, sale server, quadri elettrici e locali tecnici, tutti ambienti che hanno bisogno di una valutazione attenta e di soluzioni adeguate alle loro specificità.

I sistemi di spegnimento ad aerosol

Tra le realtà che operano in questo settore con una proposta tecnica ben definita, Komals (tutte le informazioni si possono trovare sul sito https://komals.it/) è il distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti FIRECOM, sistema antincendio ad aerosol di produzione italiana. L'azienda segue i clienti lungo tutto il percorso di implementazione, dal progetto preliminare del sistema fino al collaudo dell'impianto, con un supporto tecnico specifico in tutte le fasi.

La tecnologia alla base di FIRECOM è basata su un compound a sali di potassio che, in presenza di un incendio, si trasforma da stato solido in microparticelle finissime. Queste si diffondono in modo uniforme all'interno dell'ambiente, raggiungendo anche le aree meno accessibili.

Lo spegnimento avviene attraverso due meccanismi combinati: un'azione chimica, che interrompe le reazioni tra atomi e radicali liberi instabili che alimentano la combustione, e un'azione fisica, determinata dalla dispersione capillare e uniforme dell'agente estinguente. Il sistema è certificato per incendi di classe A, classe B e per quelli che coinvolgono apparecchiature elettriche ed elettroniche, combinazioni di rischi molto comuni negli ambienti tecnici aziendali.

La valutazione del rischio viene prima di tutto

Prima di scegliere e installare qualsiasi sistema di protezione, è indispensabile analizzare gli spazi e le attività aziendali. Non tutti gli ambienti presentano, infatti, lo stesso profilo di rischio e trattarli allo stesso modo porta quasi sempre a soluzioni inadeguate.

Un archivio cartaceo ha caratteristiche molto diverse da un locale tecnico con quadri di distribuzione ad alta tensione. I materiali presenti, la conformazione degli spazi, la presenza o meno di personale durante determinate fasce orarie sono tutti elementi che devono essere tenuti in considerazione in questa fase.

Con la mappatura dei rischi, si possono stabilire le priorità di intervento, si possono identificare le zone più a rischio e si scelgono così le tecnologie più appropriate per ciascuna area. Nella maggior parte dei casi, saltare questo passaggio significa spendere risorse in modo poco efficiente.

Come proteggere gli archivi di documenti

Gli archivi sono tra gli ambienti aziendali più vulnerabili. La documentazione cartacea, infatti, è spesso difficile o impossibile da recuperare una volta distrutta. Le conseguenze di una perdita documentale possono andare oltre il danno immediato, perché coinvolgono aspetti fiscali, legali e amministrativi che si protraggono nel tempo.

Dal punto di vista strutturale, il primo passo per una protezione efficace consiste nel separare gli archivi dalle altre aree attraverso compartimentazioni antifuoco e l'uso di materiali a bassa infiammabilità. Sul piano degli impianti, oltre ai sistemi di spegnimento automatico, è fondamentale inserire rilevatori di fumo per intercettare segnali di pericolo fin dall'inizio.

La protezione di sale server e ambienti tecnici

Gli ambienti in cui sono inserite infrastrutture informatiche pongono problemi specifici che necessitano di soluzioni altrettanto specifiche. Per esempio, se in sala server si sviluppa un incendio, non si verifica solo la perdita fisica delle macchine: c'è un patrimonio che può essere molto difficile da ricostruire, come quello costituito dai dati contenuti all'interno dei server, dalle configurazioni accumulate nel tempo e dai sistemi in esecuzione.

È bene, quindi, agire anche in questi casi con adeguate soluzioni di spegnimento degli incendi, che siano in grado di evitare pressioni elevate e che risultino pienamente compatibili con le apparecchiature elettroniche in uso nell'azienda.













