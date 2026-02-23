Oblio: l’amaro di Ceres che ti porta in montagna

Tra i pendii, i boschi e le vallate delle Alpi Graie crescono fiori, foglie e radici che custodiscono aromi nitidi e riconoscibili. Le foglie esprimono note fresche e verdi, i fiori portano delicatezza, le radici offrono profondità terrosa: ogni pianta sviluppa il proprio carattere seguendo i ritmi lenti della montagna. L’aria tersa, l’altitudine e l’isolamento sono i tratti caratteristici di un mondo la cui marginalità salvaguarda profumi e sapori che talora, seguendo un sentiero alpino o attraversando un bosco, immediatamente di colpiscono.

La nascita di Oblio

Sono proprio i profumi e i sapori di queste erbe che Francesco Eblovi e Samuele Riva, chef del Ristorante Valli di Lanzo di Ceres, con l’apporto decisivo di Mara Vana, hanno deciso di trasformare in un amaro piacevole e amabile. La Distilleria Quaglia ne segue l’essiccazione e l’infusione in una base alcolica studiata per valorizzarne l’essenza, lasciando che ogni botanica mantenga la propria identità. L’equilibrio nasce dall’incontro tra dolcezza iniziale e finale amaricante, calibrati con precisione. Ogni fase, condotta con rigore artigianale e senza forzature né artifici, contribuisce all’esito finale: restituire un amaro armonico, coerente e connotato.

Una storia di territorio e cura

Oblio racconta una filiera fatta di erbe, stagioni e gesti misurati: dalla raccolta all’essiccazione, dall’infusione al tempo dell’attesa. Ogni passaggio contribuisce a costruire struttura e persistenza, fino a racchiudere in un sorso l’identità di un paesaggio. Le specie botaniche, talvolta poco note, sono parte integrante di un sapere radicato e consapevole, oltre che costruito da anni di utilizzo di esse nei piatti del “Valli di Lanzo”. Sapere ora divenuto “liquido” e capace di riaffiorare al palato in un sorso da cui prorompe un genuino aroma di montagna.

Un amaro da assaporare

Oblio si presenta con un ingresso morbido, che introduce gradualmente ai profumi intensi delle erbe alpine. L’amaro emerge in modo equilibrato e persistente, senza eccessi. Nel susseguirsi dei sorsi si colgono sfumature di delicatezza e forza, in un insieme ad un tempo composto e sorprendente. Può essere gustato liscio, per apprezzarne la purezza, oppure diventare elemento distintivo di cocktail che ne esaltano la personalità. In ogni caso lascia una traccia nitida, evocando la natura da cui nasce. Non semplice sfondo, ma origine e sostanza di un amaro che fa di un territorio il proprio tratto qualificante.

Distillato: Oblio

Produttori: Ristorante Valli di Lanzo

Indirizzo: Via Roma 7 – Ceres (TO)

Telefono: (+39) 0123 53180

Sito web: www.ristorantevallidilanzo.eu/?page_id=1174