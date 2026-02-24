Il Barrito si rifà il look, riapre la Casa del Quartiere di Nizza Millefonti

La Casa del Quartiere Barrito di Nizza-Millefonti riapre le porte con spazi rinnovati, più funzionali e ancora più accoglienti. Dopo gli interventi di riqualificazione e riorganizzazione interna, la struttura di via Tepice torna a essere un punto di riferimento per il quartiere, ampliando servizi e opportunità per residenti e visitatori.

A presentare il nuovo volto del centro è stato il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, che ha sottolineato il valore sociale dell’intervento: “Una Casa del Quartiere funzionale, accogliente, inclusiva. Un luogo capace di rispondere ai bisogni della comunità, offrendo spazi curati e servizi accessibili”.

Tra le novità spicca una foresteria rinnovata, pensata per garantire soggiorni pratici e a costi contenuti, in un ambiente sicuro e ben organizzato. Migliorati anche i bagni pubblici, oggi ordinati e gestiti con maggiore attenzione, così come il salone polivalente, pronto a ospitare eventi, incontri e momenti di festa.

Il “Barrito” si conferma così uno spazio polifunzionale: qui si può soggiornare, pranzare e cenare, partecipare a iniziative culturali, prendersi cura di sé o semplicemente vivere un momento di socialità. Un unico luogo che racchiude servizi diversi, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e la rete di relazioni nel quartiere.

“Barrito è sentirsi a casa”, è il messaggio che accompagna la riapertura. E, oggi più che mai, vuole essere la casa di tutti.