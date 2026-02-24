Pragelato fa chiarezza sui progetti: incontro pubblico per rispondere alle “chiacchiere da bar”

Il Comune di Pragelato fa il punto sui progetti più importanti e più chiacchierati con un incontro pubblico in programma giovedì 26 febbraio alle 21 nella sala incontri dell’Ufficio del Turismo (piazza Lantelme 2). “È la prima volta che sentiamo l’esigenza di organizzare l’incontro perché su alcuni argomenti si sono diffuse chiacchiere da bar che sono spesso improprie e non si basano su riscontri oggettivi. È quindi importante fare chiarezza su alcuni progetti spiegando a che punto siamo, quali siano i vincoli, i tempi ipotizzabili e le prospettive realistiche” commenta il sindaco di Pragelato, Massimo Marchisio.

Durante l’incontro si parlerà dell’area ex pista su ghiaccio (Priotti), del centro per biathlon e skiroll, delle Casermette, dell’iniziativa Joussaud e Laval, del progetto Morefreddo e dell’accessibilità invernale della Val Troncea. Verrà dato spazio alle domande del pubblico e sarà possibile seguire l’incontro anche collegandosi a questo link.