Fermati a Bardonecchia, erano destinatari di decreto di espulsione: arrestati

Dall’inizio dell’anno la Polizia di Stato, attraverso la pianificazione di mirati servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Torino, ha intensificato i controlli anche alle frontiere terrestri e presso gli scali aerei.

Dall’inizio dell’anno le pattuglie del Settore Polizia di Frontiera di Bardonecchia hanno proceduto al controllo di 7233 cittadini e di 1543 veicoli.

In totale sono 12 gli arresti effettuati: 4 per ordini di esecuzione, 2 per esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, 4 per violazione dell’art. 13 comma 13 TUI, 2 per possesso di documenti di identificazione falsi.

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di vigilanza presso i valichi di frontiera, volti a contrastare l'immigrazione clandestina e il crimine transfrontaliero, il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Traforo del Fréjus ha condotto un’operazione che ha portato all’arresto di tre cittadini stranieri.

Il 17 febbraio 2026, durante il controllo di un autobus "Flixbus" sulla tratta Barcellona-Milano, gli agenti hanno fermato un cittadino pakistano. Sebbene l'uomo avesse esibito un passaporto pakistano e un permesso di soggiorno greco apparentemente regolari, l'analisi tecnica di "seconda linea" effettuata con strumentazione specialistica ha rivelato la contraffazione dei documenti. L’uomo che aveva con sé anche un passaporto indiano falso valido per l'espatrio, è stato tratto in arresto per possesso di documenti di identificazione falsi.

Nella stessa serata, gli agenti hanno intercettato una Fiat 600 con targa italiana in ingresso nel territorio nazionale. A bordo sono stati identificati un uomo e una donna, entrambi cittadini stranieri, i quali, a seguito dei rilievi foto-dattiloscopici e della consultazione della banca dati SDI, sono risultati già destinatari di precedenti decreti di espulsione emessi dal Prefetto e ordini di allontanamento del Questore, ancora in corso di validità e con divieto di reingresso. Nel corso degli accertamenti è emerso inoltre che l’uomo alla guida era sprovvisto di patente di guida. Per tale motivo gli operatori hanno proceduto alla contestazione della violazione prevista dall’art. 180 del Codice della Strada e al conseguente fermo amministrativo del veicolo. Entrambi i passeggeri sono stati tratti in arresto in flagranza ai sensi dell’art. 13 comma 13 del D. Lgs. 286/98.

I tre fermati sono stati associati alle camere di sicurezza a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che ha convalidato gli arresti e al termine delle procedure di rito, sono stati sottoposti a procedura di riammissione attiva e consegnati alle autorità di polizia francesi presso il valico di confine.

L’attività si inquadra nel costante impegno della Polizia di Stato per garantire la sicurezza dei confini nazionali e il rispetto delle norme sul soggiorno degli stranieri.