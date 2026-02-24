 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 24 febbraio 2026, 15:59

Ascensori pronti ma fermi da mesi, stazione di Venaria inaccessibile con passeggini e sedie a rotelle

A sollevare il caso la capogruppo regionale di SUE Vittoria Nallo

Immagine d'archivio della stazione di Venaria Reale

Tra ritardi e cessioni di rami d'azienda, la stazione ferroviaria di Venaria Reale resta inaccessibile per chi si trova su una sedia a rotelle oppure per chi fatica a camminare. La motivazione? I due ascensori dello scalo ferroviario, nodo cruciale della linea Torino-Aeroporto-Ceres, sono fermi nonostante l'attivazione fosse prevista per l'estate 2024. Ma soprattutto dopo mesi di stallo, non si sa se e quando funzioneranno.

A sollevare la problematica la capogruppo regionale di Stati Uniti d'Europa Vittoria Nallo, con un'interrogazione a risposta immediata. Gli elevatori sono stati collocati nella seconda metà del 2025. A seguito però del confronto tecnico tra enti, è emersa le necessità di effettuare altri interventi propedeutici alla messa in esercizio degli impianti: attività prese in carico da RFI a novembre 2025.

Due impianti

Sono stati poi necessari altri 60 giorni per la consegna dei nuovi componenti degli ascensori. Un ritardo a cui si aggiunge la cessione del ramo di azienda della ditta che si occupa degli interventi di manutenzione. Episodi sommatesi, che hanno fatto sì che due impianti siano ancora fermi . Al momento poi non si sa se e quando verranno azionati.

Nallo (SUE) all'attacco

"È inaccettabile - ha replicato Nallo di SUE - che, di fronte a un disservizio che danneggia gravemente le persone a ridotta mobilità e chi viaggia con passeggini, dalla Regione non sia arrivata alcuna risposta".

 “Questa infrastruttura deve gestire i pendolari ma anche i tantissimi turisti diretti alla Reggia, riconosciuta Patrimonio dell'umanità UNESCO. Lasciare gli ascensori fuori uso si traduce in una grave violazione della libertà di movimento, sancita dalla nostra Costituzione” ha concluso

Cinzia Gatti

