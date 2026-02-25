Non aprite quella porta! A Vinovo e Nichelino è di nuovo allarme truffe

A Vinovo e Nichelino è allarme truffe (foto generica d'archivio)

E' di nuovo allarme truffe nella zona sud di Torino. Dopo i casi segnalati nei giorni scorsi a Vinovo. ora sono stati segnalati episodi analoghi anche a Nichelino. Si tratta di falsi tecnici Smat, che chiedono di poter entrare nella case per effettuare controlli sull'acqua corrente.

L'invito a non aprire a persone sconosciute

L'azienda ha già dichiarato di non aver dato mandato a tecnici o emissari di effettuare controlli 'porta a porta', tantomeno di aver dato mandato di riscuotere pagamenti di bollette. Pare infatti che alcune persone, soprattutto quelle di una certà età, siano state contattate anche al telefono dicendo di preparare i contati per saldare quanto dovuto, se si era in arretrato.

Nel dubbio contattare le forze dell'ordine

Smat ha voluto precisare che non è prassi aziendale effettuare controlli a domicilio sull’acqua né tantomeno richiedere pagamenti utilizzando il sistema del porta a porta. L'invito quindi è quello di non aprire a persone che non si conoscono personalmente: in caso di dubbi è possibile contattare il numero verde dell'azienda 800 010 010, sapendo che per una eventuale lettura del contatore le utenze vengono preventivamente informate tramite l'affissione di un apposito cartello, non con telefonate o suonando per chiedere di entrare senza che sia stato prima concordato un appuntamento.

L'invito, in caso di dubbio, oltre a non aprire, è sempre quello di contattare immediatamente forze dell'ordine e carabinieri al 112, il numero unico delle emergenze. Negli ultimi giorni, infatti, sono state diverse le chiamate per denunciare episodi sospetti e nuovi rischi di truffe.