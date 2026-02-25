In via Vagnone apre il cohousing solidale: taglio del nastro a San Donato

È stato inaugurato questa mattina, in via Vagnone 15, il nuovo spazio di cohousing sociale che mette a disposizione 32 alloggi e una rete di servizi pensati per affrontare bisogni abitativi e fragilità sociali attraverso un modello basato su coabitazione, mixité generazionale e soluzioni tecnologiche innovative.

L’intervento nasce dalla riqualificazione di un immobile comunale nel territorio della Circoscrizione 4 e comprende 8 trilocali e 24 bilocali, i quali sono realizzati grazie a un investimento complessivo di 6 milioni di euro finanziato principalmente con fondi Pon Metro e integrato da un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti. Il progetto punta a costruire un contesto abitativo flessibile, con soluzioni a durata variabile e servizi sociali integrati, capace di favorire relazioni positive tra residenti di età ed esperienze diverse e di stimolare forme di mutuo supporto.

Lo Russo: "L'auspicio è che diventi un modello"

"Torino - spiega il sindaco, Stefano Lo Russo -, vuole essere una città che unisce attrattività, qualità abitativa e inclusione sociale e, per farlo, serve un approccio capace di tenere insieme sviluppo, protezione sociale, inclusione, rigenerazione e resilienza urbana. Oggi inauguriamo una realtà che auspichiamo davvero possa diventare un modello in questo senso dando una risposta concreta alle necessità abitative di persone di generazioni, provenienze ed esperienze diverse e offrendo loro nel contempo un’opportunità di scambio, conoscenza e mutuo aiuto. Vogliamo essere una città che non lascia indietro nessuno e che non dimentica l’importanza delle reti di relazione e del senso di comunità".

Lo stesso primo cittadino ha sottolineato anche il valore simbolico dell’intervento nel contesto attuale: "Questo spazio è il risultato di un lavoro incredibile, e il segnale che arriva da Torino è importante in un momento storico complesso. Abbiamo un quadro geopolitico cambiato, non in meglio, messaggi che parlano solo di violenza e solo di tematiche negative in una società bombardata costantemente da messaggi di divisione e dividendo le persone fortunate da quelle meno fortunate. Interventi come questo sono una risposta alla Torino che invece vogliamo costruire, una città con straordinarie opportunità e che va verso l’unione dei pezzi e per la sicurezza delle persone".

Gli ospiti saranno individuati dagli uffici del Dipartimento Servizi sociali, socio sanitari e abitativi. Priorità alle persone anziane autosufficienti in condizioni di fragilità - target principale - ma il progetto è pensato anche per adulti con bisogni specifici, giovani con autonomia economica precaria, studenti, care leavers, persone con disabilità inserite in percorsi personalizzati, famiglie in difficoltà abitativa temporanea e titolari di protezione internazionale coinvolti nei corridoi lavorativi per rifugiati.

Gli spazi condivisi

A rafforzare l’idea di comunità contribuiscono gli spazi condivisi: un ampio terrazzo con aree verdi, una cucina comune e due sale multifunzionali pensate per incontri, attività e iniziative aperte anche al quartiere. La gestione sarà affidata alla Cooperativa Frassati, partner della Città nella coprogettazione, che metterà in campo un’équipe multidisciplinare per accompagnare i residenti nei percorsi di autonomia e favorire la convivenza.

"Con questo nuovo intervento di housing sociale - afferma l’assessore alle Politiche sociali, Jacopo Rosatelli -, la Città di Torino realizza un altro tassello del piano che la vede costantemente impegnata nel costruire risposte concrete, inclusive e innovative al disagio abitativo. Quella che inauguriamo oggi è una coabitazione solidale che si presenta come un vero spazio di comunità, in cui persone diverse per età e condizione possono vivere insieme, sostenendosi reciprocamente e ritrovando così più facilmente quella stabilità di cui necessitano. La casa resta una componente fondamentale, ma qui non vuole essere solo un tetto, ma anche una potente leva nei percorsi individuali verso l’inclusione sociale".

Elementi innovativi

Dal punto di vista strutturale il complesso introduce anche elementi innovativi, come il controllo digitale remoto degli accessi e un impianto fotovoltaico destinato a ridurre costi di gestione ed emissioni, per il quale sono già state avviate le procedure di ingresso in una Comunità energetica rinnovabile.

"Siamo orgogliosi di questo progetto che crediamo avere caratteristiche innovative che ha un concetto di abitare che permetterà di trovare uno spazio di emancipazione dignitoso anche per chi esce da situazioni di difficoltà. In questo luogo troveranno posti di lavoro 6 persone per la gestione della struttura, educatori e hos. La caratteristica principale è l’apertura al territorio e infatti gli oggetti esposti in questa struttura sono portati dalle associazioni del territorio", ha dichiarato il presidente della Cooperativa Frassati, Roberto Galassi.

Soddisfazione anche da parte di Alberto Re, presidente della Circoscrizione 4 : "Un bel momento per inaugurare uno spazio che da qualche anno il quartiere attendeva, abbiamo realizzato una bellissima struttura che sarà davvero utile alla comunità. Sono tante le associazioni che hanno dimostrato interesse nella gestione di questo spazio e che hanno partecipato al bando, poi vinto dalla cooperativa Frassati".

Per la direttrice del dipartimento socio sanitario, Monica Lo Cascio, il valore del progetto sta soprattutto nella dimensione relazionale: "Questo potrà diventare uno spazio del quartiere, infatti questi luoghi rispettano le individualità che consentono grazie agli spazi comuni che si può stare bene insieme e che si può condividere. Qui potremo avere persone diverse tra loro, anziani, ingegneri informatici che arrivano dall’Africa per portare le loro competenze e la loro cultura, ci potranno essere studenti".