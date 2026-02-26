Barriera accende le luci: svolta per l'illuminazione del giardino delle Tre Lanterne

Un giardino che per molti residenti era diventato sinonimo di buio e scarsa vivibilità oggi prova a voltare pagina. Al Giardino Le tre lanterne, in Barriera di Milano, sono partiti i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica, intervento richiesto da tempo dagli abitanti della zona.

Tante le segnalazioni dei residenti

Negli ultimi mesi le segnalazioni non sono mancate. L’area verde, affacciata su largo Giulio Cesare, è stata più volte indicata come uno dei punti critici del quartiere, soprattutto nelle ore serali. A pesare, oltre alle problematiche legate alla vivibilità, anche una scarsa illuminazione che rendeva alcune zone particolarmente buie.

L’assessora alla Transizione Ecologica Chiara Foglietta ha rivendicato l’avvio dell’intervento, richiamando anche uno slogan: "Le sfide mi appassionano" era il claim della mia campagna elettorale. Ho sorriso vedendo il post di una residente di Barriera che diceva "abbiamo lanciato una sfida all’Assessora Foglietta".

"Non sempre le sfide si vincono, ma almeno proviamo a fare la nostra parte. Oggi abbiamo fatto un passo in più per il Giardino Le tre lanterne, dove ci sono evidenti problemi di vivibilità. Con Amiat facciamo interventi costanti per ripristinare la pulizia e da oggi sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica, richiesti a gran voce. Piccoli passi per quello che le mie deleghe mi consentono di fare, grandi soddisfazioni quando riusciamo a far percepire alle persone che noi ci siamo", ha aggiunto Foglietta.

Interventi in collaborazione con Amiat

Oltre alla pulizia, già oggetto di interventi costanti in collaborazione con Amiat, l’installazione di nuovi punti luce rappresenta quindi un tassello ulteriore in un percorso che punta a restituire decoro e sicurezza a un’area particolarmente frequentata. Un segnale atteso soprattutto da alcune residenti che avevano sollecitato un intervento concreto.

A sottolineare il lavoro svolto in sinergia con le abitanti del quartiere è Isabella Martelli, capogruppo Pd in Circoscrizione 6, che evidenzia il percorso condiviso che ha portato al risultato. "Dopo una collaborazione con alcune residenti donne che abitano qui in largo Giulio Cesare, al Giardino Le tre lanterne, l’assessora Chiara Foglietta ha accettato la sfida lanciata di aiuto su uno dei punti più problematici di Barriera e oggi sono stati installati nuovi punti luce per illuminare maggiormente una zona che prima era buia. Un bel giorno per questo quartiere che oggi vede un grande risultato".

Garcea (FI): "Finalmente un risultato concreto"

"Oggi – dichiara il consigliere comunale di Forza Italia, Domenico Garcea – possiamo finalmente registrare l’avvio delle operazioni di ripristino, a distanza di diversi mesi dalla segnalazione. Si tratta di un risultato concreto che dimostra come l’attenzione costante verso il territorio, anche da parte delle opposizioni, possa tradursi in interventi utili per i cittadini. Anche azioni puntuali come questa contribuiscono a migliorare le condizioni complessive del territorio, rendendolo più decoroso, sicuro e vivibile. È attraverso la segnalazione e il monitoraggio delle criticità che si possono stimolare risposte concrete da parte dell’amministrazione".

Garcea conclude ribadendo l’impegno a proseguire nell’attività di controllo e proposta: "Continueremo a dare voce alle istanze dei residenti, affinché nessuna zona della città venga trascurata e si possa intervenire con tempestività su tutte le problematiche che incidono sulla qualità della vita dei cittadini".

"La Circoscrizione da più di un anno aveva presentato un documento chiedendo una torre faro, perché questa scelta del lampione potrebbe non essere sufficiente. Siamo felici che l’assessore Foglietta abbia ascoltato la nostra richiesta. Monitoreremo che questa scelta sia sufficiente in una zona ad alto spaccio e degrado, molto complicata. Non sappiamo se soli tre lampioni possano bastare e infatti chiedevamo uno strumento più ampio che potesse davvero illuminare quello spazio", ha dichiarato il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto.