Accoltellarono per rapina due studenti vicino al Ponte Balbis: in carcere due egiziani, espulsa una terza persona

Due egiziani sono stati arrestati, mentre una terza persona è stata espulsa

Sono due giovani di origine egiziana gli arrestati dalla Polizia con l'accusa di aver dato vita a una violenta aggressione ai danni di alcuni studenti. I fatti (che riguardano una rapina messa in atto nel primo pomeriggio), risalgono al 29 novembre scorso, nei pressi del Ponte Balbis.

Secondo le ricostruzioni effettuate dagli agenti che hanno portato avanti le indagini, intorno alle 14 due fratelli, studenti universitari, erano stati avvicinati da un gruppo di giovani che, dopo aver spruzzato dello spray al peperoncino per accecare e disorientare le vittime, li avevano aggrediti colpendoli anche con un’arma da taglio e rubando loro le collane in oro. I due giovani, rimasti feriti, furono immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale con lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Nei confronti dei responsabili dell'accoltellamento è stata emessa una ordinanza di custodia in carcere. Un terzo soggetto nei giorni scorsi è stato espulso dall'Italia. Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti pistole a salve prive del tappo rosso, spray al peperoncino, coltelli e capi di abbigliamento con tracce di sangue, ritenuti riconducibili all’episodio.