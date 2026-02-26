 / Cultura e spettacoli

Rosa Chemical in finale al San Marino Song Contest

Il cantante torinese gareggerà con il brano “Mammamì”. La serata su RaiPlay il 6 marzo

Rosa Chemical con il brano “Mammamì” tra i finalisti del San Marino Song Contest che si svolgerà il 6 marzo 2026. 

Il cantate torinese è uno dei dieci artisti Wild Card che accederanno direttamente alla Finale del 6 marzo, la serata che assegnerà il pass per l'Eurovision Song Contest 2026, in programma a maggio a Vienna.

Le semifinali, in onda il 4 e 5 marzo su San Marino RTV, saranno condotte da Maddalena Corvaglia e Marco

Carrara. I 40 artisti selezionati si esibiranno in due serate da 20 concorrenti ciascuna. Al termine di ogni appuntamento verranno scelti 5 finalisti, per un totale di 10 artisti che accederanno alla finale e si uniranno alle 10 Wild Card.

A guidare la serata conclusiva, il 6 marzo, sarà Simona Ventura, conduttrice e direttrice creativa del programma. La finale sarà trasmessa in diretta su RaiPlay a partire dalle 20.30 del 6 marzo.

ch. ga.

