Vintage e curiosità sotto la tettoia, torna il mercato dell’usato e del piccolo antiquariato

Domenica 1° marzo torna, in versione straordinaria, Brocante in corso Taranto, il mercatino dedicato al piccolo antiquariato e all’usato che richiama appassionati e curiosi da tutta la città.

Dalle 8 alle 17, sotto la tettoia del mercato rionale nel tratto compreso tra Piazza Sofia e Via Ancina, le bancarelle proporranno un’ampia selezione di oggetti d’altri tempi, curiosità, pezzi unici e articoli vintage dal fascino senza tempo.

Un appuntamento che unisce la passione per il riuso e il collezionismo al piacere di vivere il quartiere, passeggiando tra espositori e stand alla ricerca dell’affare o dell’oggetto capace di raccontare una storia. Dai piccoli complementi d’arredo ai libri, dai vinili agli accessori retrò, Brocante si conferma un’occasione per riscoprire il valore delle cose e dare nuova vita agli oggetti.

L’edizione straordinaria rappresenta anche un momento di socialità per residenti e visitatori, che potranno trascorrere la domenica tra acquisti, incontri e chiacchiere sotto la storica tettoia del mercato.

Per informazioni è possibile contattare Nella al numero 349.2292154 oppure scrivere a nellarubera@gmail.com.