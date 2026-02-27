Presepe Mazza d’Amato, verso il ventennale: "Valorizziamolo, è patrimonio del territorio"

Valorizzare uno dei simboli più sentiti del Natale di quartiere in vista di un traguardo importante. È questo l’obiettivo dell’ordine del giorno presentato dal capogruppo del Movimento 5 Stelle in Circoscrizione 3, Valentino Troisi, dedicato al presepe “Mazza D’Amato”.

L’allestimento, che ogni anno prende vita in via Rubiana 41, è diventato nel tempo un appuntamento fisso per residenti e visitatori. Un’iniziativa nata dall’impegno volontario della famiglia Mazza D'Amato e cresciuta fino a trasformarsi in una vera e propria tradizione natalizia del territorio.

Nel 2026 il presepe taglierà il traguardo del 20esimo anniversario, una ricorrenza che, secondo il documento presentato in Consiglio, merita una valorizzazione specifica nell’ambito del programma natalizio della Circoscrizione 3.

"Il presepe - sottolinea Troisi -, ha ottenuto negli anni ampia visibilità, grazie a servizi e approfondimenti trasmessi anche a carattere nazionale. Oltre che a una significativa diffusione sui canali social e sulle piattaforme digitali. Un riconoscimento che ne conferma il valore culturale e aggregativo".

Da qui la richiesta di programmare con anticipo le celebrazioni per il Natale 2026, così da dare il giusto rilievo al ventennale. L’obiettivo è inserire il presepe “Mazza d’Amato” tra le iniziative di punta del calendario natalizio circoscrizionale, riconoscendone ufficialmente il ruolo di patrimonio condiviso.