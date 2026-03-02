A Chieri al via la riqualificazione di viale Giovanni XXIIII

Saranno avviati nei prossimi giorni i lavori di riqualificazione di Viale Giovanni XXIII, l’area verde ciclopedonale collocata tra piazza Europa e Via Giovanni XXIII, un intervento di rigenerazione di uno spazio residuale urbano nell'ambito del più ampio progetto “S.P.InA.-Spazi e Persone in Attesa”: lo annunciano l’assessore all’Ambiente, Mobilità sostenibile e Verde pubblico Andrea Limone e l’assessora ai Lavori Pubblici Daniela Sabena.

Sarà realizzata una nuova pavimentazione, rifatte le aiuole e saranno collocate cinque sedute di cemento del tipo Durbanis IO. Sono stati scelti arredi che favoriscano l’incontro e la socializzazione, in linea con altri interventi già realizzati nel territorio (ad esempio lo spazio d'incontro davanti all'ingresso di Via Fea nell’ambito del Progetto Esperimenti di Piazze Scolastiche). È prevista la piantumazione di nuovi 24 alberi, in sostituzione delle attuali piante, giunte a fine ciclo vitale, come accertato dalle valutazioni tecniche eseguite dagli esperti.

Il progetto “S.P.InA”, realizzato da LAQUP APS-Laboratorio Qualità Urbana e Partecipazione, in partenariato con la Città di Chieri (in rete con i Comuni di Rivalta di Torino e Bruino) e in collaborazione con il Florence Accessibility Lab dell’Università di Firenze e con l’Università di Torino (Dipartimenti di Architettura e di Informatica), ha ottenuto il finanziamento della Fondazione di Compagnia di San Paolo, a cui si è aggiunto un contributo dell’Amministrazione comunale di Chieri di 8.000 euro per le fasi di mappatura partecipata lungo un asse di attraversamento della città e di co-progettazione.

Il progetto aveva come scopo quello di coinvolgere le comunità locali in un percorso di individuazione, analisi e progettazione degli spazi residuali urbani (ovvero abbandonati o sottoutilizzati per svariate ragioni), al fine di avviare azioni di rigenerazione. A Chieri sono state coinvolte le associazioni del territorio (Camminare Lentamente, Ludichieri, Oasi Urbana OdV, Stile Macrobiotico Piemonte, Un abbraccio alla demenza, CiòCheVale APS) e alcune classi delle scuole chieresi.

Commentano gli assessori Andrea Limone e Daniela Sabena: «Grazie a questo intervento miglioriamo l’accessibilità del percorso ciclopedonale di Viale Giovanni XXIII, trasformando quell’area verde in un luogo attrattivo, anche grazie alle piante che saranno messe a dimora, e di socialità. Un altro pezzo di Chieri verrà così restituito ai residenti, ai quali chiediamo di sopportare con pazienza i disagi iniziali».