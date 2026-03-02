La palestra fa bene, anche ai giardini. Inaugurato il nuovo spazio di via Perugia

Fare palestra fa bene, anche alle zone circostanti. La dimostrazione si è avuta questa mattina, in Aurora, con l’inaugurazione del giardino pubblico di via Perugia 29, proprio di fronte all’ex Mercato dei Fiori, dove ora si trova la nuova struttura di GOFit.

Coi bambini della Lessona

Tanti i bambini (della scuola elementare Lessona) presenti al taglio del nastro, nonostante il meteo piuttosto avverso. Ma lo spazio è pensato soprattutto per loro, tra panchine, spazi verdi e giochi su una superficie “ammortizzata”. Il bel tempo e il sole arriveranno.



Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, tra gli altri, anche il sindaco Stefano Lo Russo, l’assessore comunale allo Sport, Domenico Carretta, il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri e il ceo di GoFit, Mario Barbosa. “Con questa inaugurazione - dice Lo Russo – si completa la riqualificazione dell’area dell’ex Mercato dei Fiori: un progetto che rappresenta un modello di trasformazione urbana virtuoso sviluppato grazie ad un partenariato tra pubblico e privato”. “Oggi - prosegue - restituiamo alla comunità uno spazio completamente rinnovato e trasformato in un luogo di socializzazione e benessere grazie ad una riqualificazione che ha saputo unire rigenerazione urbana, innovazione e inclusione”.

Da ottobre 2025

Inaugurato nell’ottobre 2025, il centro sportivo GoFit nasce dalla conversione dell’edificio dismesso dell’ex Mercato dei Fiori, che è stato recuperato e riadattato nel pieno rispetto dell’architettura originaria. L’intervento ha incluso importanti opere di urbanizzazione, come appunto il giardino. In precedenza l’area era utilizzata come parcheggio e con scarsa accessibilità per i cittadini.



Per favorire la mobilità dolce è stato realizzato un tratto di pista ciclabile bidirezionale, in continuità con l’asse ciclabile di corso Verona, e inseriti nuovi stalli per le biciclette. È stato inoltre riqualificato l’impianto di illuminazione e realizzata un'area per la ricarica dei veicoli elettrici.



"Siamo felici di aver collaborato con il Comune di Torino – spiega Mario Barbosa, Ceo di GOfit - per rendere questo progetto di rigenerazione urbana una realtà a beneficio della comunità".