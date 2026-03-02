Orchestra Filarmonica, la stagione concertistica con l'oboista Leonid Surkov

È un percorso di raffinata eleganza e intenso dialogo espressivo, che attraversa secoli di musica, quello che l’Orchestra Filarmonica di Torino propone nel concerto «Prendimi per mano», in calendario martedì 3 marzo 2026 alle ore 21, presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.

Protagonisti della serata saranno gli Archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino, guidati dal primo violino Sergio Lamberto in veste di maestro concertatore, affiancati dal talentuoso oboista Leonid Surkov, tra le giovani stelle della Stagione concertistica One Way Memories. Vincitore dell’ARD International Music Competition 2024, Surkov ricopre il ruolo di oboe solista al Musikkollegium Winterthur, in Svizzera, ed è stato primo oboe ospite di realtà come la RundfunkSinfonieorchester Berlin e la Tokyo Philharmonic Orchestra.

Per info: https://www.oft.it/it/