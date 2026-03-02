Il Piemonte accelera sull'innovazione: un memorandum per portare l'intelligenza artificiale in fabbrica

Dare un impulso immediato e concreto all’adozione dell’Intelligenza Artificiale nel tessuto industriale piemontese, con particolare attenzione alle Pmi, con un approccio orientato al mercato. È questo l’obiettivo del Memorandum of Understanding triennale siglato tra l’Unione Industriali Torino e l’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I), istituito nel 2021 proprio per incrementare ricerca scientifica, trasferimento tecnologico e innovazione del Paese, con particolare riguardo all’intelligenza artificiale e alle sue applicazioni industriali.

“L'intelligenza artificiale nelle filiere industriali non è più futuro, è presente che richiede decisioni. Con questo accordo vogliamo concretamente promuovere e consolidare la trasformazione digitale e la costruzione di un ecosistema efficace. L’obiettivo per noi è chiaro: creare percorsi scalabili a beneficio delle aziende del territorio, aggregare domanda e formazione pratica in ambienti dimostrativi, così da rendere l’innovazione concreta e applicabile. Una filiera è competitiva solo se i suoi anelli evolvono insieme: l’AI può ridurre le distanze, non ampliarle” dichiara Marco Gay, presidente dell’Unione Industriali Torino.

“Con questo Memorandum rafforziamo un passaggio essenziale: portare l’intelligenza artificiale dentro i processi produttivi reali e accompagnare le imprese lungo percorsi concreti di adozione e trasformazione. La collaborazione con Unione Industriali Torino permette di connettere in modo stabile la domanda industriale con le competenze scientifiche e tecnologiche disponibili sul territorio. L'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I) nasce per rendere accessibili alle imprese ricerca applicata, capacità ingegneristiche, infrastrutture di calcolo e servizi di trasferimento tecnologico. Ricerca, ingegneria, sviluppo industriale, gestione dei processi: quando queste dimensioni operano insieme, l’intelligenza artificiale entra nella produzione e diventa una leva concreta di competitività e crescita per il sistema industriale” dichiara Fabio Pammolli, presidente dell’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I).

Un ruolo centrale nel memorandum sarà svolto dalla piattaforma di AI4I denominata SUK (System User Knowledge) che ha l’obiettivo di facilitare l’incontro tra aziende che offrono e aziende che cercano soluzioni di intelligenza artificiale anche attraverso percorsi di accompagnamento mirato. Sarà inoltre possibile sviluppare i progetti pilota industriali delle aziende associate all’Unione Industriali, così come partecipare a progetti di filiera, usufruendo dei laboratori di ricerca e sviluppo AI4I R&D Center con funzioni di ricerca applicata e trasferimento tecnologico, nonché della facility HPC di ultima generazione AI4I Foundry.

Oggi per le Pmi è fondamentale accelerare l’adozione delle soluzioni di intelligenza artificiale, partendo dai fabbisogni reali e individuando percorsi adatti alla propria tipologia di impresa e di business. Per questo va aumentata la conoscenza delle best practice e dei percorsi di accompagnamento, anche per individuare le opportunità offerte dai tanti strumenti di finanza agevolata. Dal lato delle grandi aziende invece è urgente che aumenti la condivisione dei percorsi avviati e la sperimentazione su progetti di innovazione che integrino l’IA per sviluppare nuovi prodotti e nuove soluzioni di processo.

Per rispondere a queste esigenze, il memorandum punta a favorire la conoscenza delle infrastrutture e dei servizi di AI4I presso il tessuto imprenditoriale piemontese attraverso eventi, iniziative territoriali e settoriali. Saranno inoltre avviati progetti pilota industriali per aziende associate, progetti di filiera, con la possibilità di condividere i risultati, nonché saranno promossi momenti di incontro tra chief technology officer e decision maker, anche per sviluppare sinergie per la partecipazione a bandi europei e nazionali a supporto dell’adozione di soluzioni AI.



