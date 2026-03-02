Tav: la Regione Piemonte costituirà comitato di supporto alla realizzazione della tratta Avigliana-Orbassano

La Regione Piemonte costituirà un Comitato di supporto alla realizzazione della tratta Avigliana–Orbassano dell’Asse ferroviario Torino-Lione, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento tra enti locali e soggetti attuatori, al fine di garantire tempi certi e una gestione condivisa delle fasi autorizzative e progettuali.

È quanto annunciato questa mattina dall’assessore regionale alle Infrastrutture strategiche e Logistica, Enrico Bussalino, durante il suo intervento al convegno “Infrastrutture e logistica: necessità strategica per la competitività di territori e imprese”, promosso da Unioncamere e Confindustria Piemonte, in occasione della presentazione del Rapporto OTI Piemonte 2026.

“La tratta Avigliana–Orbassano rappresenta un tassello essenziale del collegamento Torino–Lione e del Corridoio Mediterraneo. Come Regione Piemonte intendiamo svolgere un ruolo attivo di supporto ai territori e agli enti coinvolti, attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico permanente che consenta di affrontare in modo tempestivo eventuali criticità e accompagnare l’opera lungo tutte le sue fasi attuative”, ha dichiarato l’assessore regionale Enrico Bussalino.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Regione volto a sostenere lo sviluppo delle infrastrutture strategiche, in un’ottica di competitività economica, crescita occupazionale e valorizzazione del sistema logistico piemontese.

"La nuova tratta Avigliana-Orbassano è fondamentale perché altrimenti il Piemonte e Torino sarebbero tagliati fuori dall'Alta Capacità Milano-Lione, un rischio che una regione che vuole collocarsi come strategica e propulsiva nel cuore dell’Europa e che produce non può e non deve assolutamente correre. Stiamo lavorando ad un documento da condividere in Consiglio regionale affinché l'Osservatorio sulla Torino-Lione torni ad avere una declinazione territoriale in quanto nato proprio per accompagnare la progettazione dell’opera attraverso il confronto con le esigenze e le vocazioni dei territori attraversati. Lo sviluppo del territorio riguarda direttamente le amministrazioni locali e non è disgiunto dalla sua salvaguardia": lo dichiara Nadia Conticelli, consigliera regionale PD e Vicepresidente II commissione trasporti.