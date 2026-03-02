Multe a chi passa nelle corsie bus di Torino: record per la telecamera di corso Orbassano/strada del Portone

Ogni giorno 320 automobilisti hanno preso una multa per essere passati sotto le telecamere per il controllo delle corsie bus e taxi di Torino. Nel 2025 gli occhi elettronici puntati sulle corridoi riservate ai mezzi pubblici hanno “fatto” 107.249 sanzioni a chi è passato lì, senza averne diritto. A fornire i numeri l'assessore alla Polizia Municipale Marco Porcedda, su sollecitazione del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

Perché le telecamere

L'obiettivo del varco è rendere più veloce il transito dei mezzi pubblici. Il traffico irregolare "intralcia" sia la salita che la discesa dei passeggeri, oltre alla marcia. Inevitabilmente, però, i nuovi impianti sono anche una fonte di introiti per le casse comunali tutt’altro che irrisoria. Ciascuna multa prevede un importo di 83 euro, che si riduce a 58,10 se viene pagata entro cinque giorni dalla notifica

I numeri delle violazioni

Il record delle violazioni registrate spetta alla telecamera su corso Orbassano/strada del Portone. Attivata il 15 aprile scorso, complessivamente ha fatto 30.178 sanzioni.

A seguire l'occhio elettronico su largo Orbassano/corso Adriatico, acceso il 19 febbraio 2025, con 22.255 multe. Sul terzo gradino del podio un varco collocato nella stessa zona, cioè corso Rosselli/largo Orbassano, che ha registrato 18.971 violazioni.

No a nuove telecamere nell'anno 2026

Per il 2026, come ha chiarito l'assessore alla Sicurezza Porcedda, "non sono previste alternative momento ulteriori attivazioni di telecamere o varchi elettronici per il controllo delle corsie preferenziali".

Firrao (Torino Bellissima) all'attacco

Alla luce dei numeri, va all'attacco il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che contesta la telecamera su largo corso Orbassano/strada del Portone. Per l'esponente del centrodestra in questo caso "la segnaletica è fuorviante. Parliamo di una corsia preferenziale lunga appena 30 metri, preceduta da intersezioni senza una segnaletica chiara e da circa 2 chilometri di corsia promiscua".

"Inoltre, dopo il semaforo e dopo la telecamera, la corsia preferenziale non prosegue. La telecamera ha così totalizzato oltre 30.000 sanzioni in meno di otto mesi, numeri dieci volte superiori rispetto agli altri impianti" conclude Firrao.