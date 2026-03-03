 / Attualità

Attualità | 03 marzo 2026, 15:18

Borgo Vittoria dice addio al poliambulatorio di via del Ridotto: per fine marzo attività trasferite in via Cigna

In via Stradella verrà attivato un giorno a settimana un punto prelievi

Una immagine del poliambulatorio di via del Ridotto

Una immagine del poliambulatorio di via del Ridotto

Dopo mesi di proteste in Borgo Vittoria per salvare una struttura considerata essenziale per la sanità di prossimità, ora c'è una data: il poliambulatorio di via del Ridotto 3/9 chiude per la fine di questo mese. Le ultime due settimane di marzo le attività verranno trasferite nelle due Case di Comunità di via Cigna 74.

Ad annunciare la tempistica l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, su sollecitazione della capogruppo di AVS Alice Ravinale. Se la Regione continua a ribadire che non si tratta di una chiusura, ma solo di uno spostamento di servizi, il quartiere della Circoscrizione 5 da mesi però si è mobilitato contro lo stop.

Addio alla struttura dopo 75 anni

Borgo Vittoria dopo 75 anni dice addio a questo spazio: la struttura si trova in un'immobile privato ed in questi anni l'Asl Città di Torino ha sempre pagato un affitto annuale di oltre 190mila euro. A questo si aggiunge che si tratta di una sede obsoleta e con importanti barriere architettoniche. Giovedì alle 14 è fissata l'ennesima commissione su via del Ridotto in Circoscrizione 5, ma la parola fine sembra già scritta.

Nuovo punto prelievi in via Stradella 

Per venire incontro alle richieste dei residenti di Torino nord, oltre alla Case di Comunità di via Cigna 74, in concomitanza verrà aperto anche un punto prelievi in via Stradella 203. Quest'ultimo servizio sarà attivato inizialmente per un giorno a settimana, "con l'obiettivo di garantire un avvio organizzato ed efficace". 

"L'attività - ha aggiunto Riboldi - sarà costantemente monitorata per consentire una progressiva implementazione ed un adeguamento del servizio in base alle esigenze dell'utenza".

Cinzia Gatti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium