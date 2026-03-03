Assorbenti gratuiti nei bagni della sede di Città metropolitana di Torino

La Città metropolitana di Torino cambia passo sul tema della salute femminile, trasformando un’esigenza biologica naturale in un diritto garantito e accessibile a tutte. Un passo fondamentale per trattare un tema per troppo tempo rimasto confinato.

Lunedì 2 marzo, dopo un percorso intrapreso nel 2024 con l’approvazione di una mozione in Consiglio metropolitano, sono stati installati nei bagni principali della sede istituzionale di Città metropolitana di Torino - in corso Inghilterra 7 a Torino - i dispenser per la distribuzione gratuita di prodotti igienici ecologici e sostenibili.

I nuovi dispenser non sono pensati solo per le dipendenti dell’Ente, ma sono a disposizione libera e gratuita per tutte le utenti e le visitatrici.

Questo impegno assume un valore fondamentale per la sede istituzionale, che ogni giorno si apre al territorio per ospitare convegni, seminari e, soprattutto, numerose classi delle scuole superiori.



L'iniziativa nasce da una volontà politica precisa, come sottolineato da Rossana Schillaci, consigliera metropolitana delegata alle Politiche sociali e di parità: "In Consiglio metropolitano, due anni fa, abbiamo approvato una mozione dove chiedevamo alle amministrazioni locali di aderire a questo progetto che oggi, anche da noi, è realtà. Crediamo che le amministrazioni debbano essere in prima linea, accanto alle donne, per riconoscere bisogni concreti che non sono solo una questione di igiene, ma di equità e diritti di genere".



La scelta dei prodotti non è stata lasciata al caso. In collaborazione con la start-up This Unique, l'Ente ha scelto di distribuire prodotti igienici ecologici e plastic-free, realizzati in cotone organico certificato per tutelare la salute delle persone e l'ambiente.

"Siamo contenti di supportare Città metropolitana di Torino – dichiara Alice Carbonara, referente di This Unique - mettendo a disposizione i nostri assorbenti fatti in solo cotone organico e compostabili. In questo modo l’iniziativa, oltre ad apportare un cambiamento culturale necessario, può fare bene anche al nostro ambiente, riducendo l'uso di plastica".

L’iniziativa è accompagnata da un percorso educativo che comprende webinar dedicati alla prevenzione, alla salute riproduttiva e al linguaggio inclusivo, con l’obiettivo di fare della sede della Città metropolitana di Torino un luogo di benessere a 360 gradi.



La collaborazione con la Città metropolitana di Torino si aggiunge a un network di realtà territoriali che hanno già scelto di adottare questo modello di welfare inclusivo e sostenibile, tra le quali figurano i Comuni di Nichelino, Collegno, Settimo Torinese e Pinerolo, oltre all'IIS Curie Levi.