Dal Pinerolese al Brasile: il patto tra le due Osasco si rinnova

Sono gemelli, ma uno è decisamente più grande dell’altro: Osasco in questi giorni sta rinnovando il gemellaggio con l’omonimo Comune brasiliano. La delegazione volata in Brasile mercoledì 25 febbraio è composta dal sindaco Adriano Miglio, dal vicesindaco Paolo Viotti, dall’assessore Gianluca Collino, dal consigliere di maggioranza Biagio Ganci, dal presidente del circolo ‘Osasco Osasco’ Franco Picatonotto, da Guido Geuna ex sindaco e firmatario del gemellaggio 35 anni fa e da Stefano Cardetti, consigliere comunale di minoranza.

“È un’esperienza incredibile: stiamo scoprendo questa città di poco meno di un milione di abitanti che è un punto di rifermento per la regione tanto che di giorno si riempie di lavoratori arrivando a superare il milione di persone” racconta Cardetti.

Oltre al municipio la delegazione sta visitando altre istituzioni del paese come il Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, istituto tecnico con 1.400 allievi. “Abbiamo anche incontrato fondazioni che si occupano di assistenza ai poveri e visitato il centro tecnologico della città – continua Cardetti –. Lo spirito è di rinsaldare il legame e cercare opportunità di scambi commerciali e sociali”.