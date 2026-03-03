Fontana Igloo di Merz spenta e senz’acqua: servono fino a 70mila euro per riattivarla

Sponsor privati per riattivare la fontana Igloo di Mario Merz di corso Mediterraneo angolo corso Lione. L’opera simbolo di Spina 2, oggi spenta e senz’acqua, è finita al centro dell’interpellanza presentata dal consigliere comunale di Fdi, Enzo Liardo. L’obiettivo dell’amministrazione è riattivarla, ma servono 70mila euro.

Un’icona dell’arte povera

Realizzata nei primi anni Duemila come arredo urbano nell’ambito della riqualificazione di Spina 2, la fontana richiama la celebre forma dell’igloo, cifra stilistica di Merz e dell’Arte povera. La struttura in pietra è sormontata da tubi al neon che indicano i quattro punti cardinali, fondendo simbolismo primitivo ed energia tecnologica.

“Ora è solo un manufatto anonimo”

Proprio Liardo ha segnalato lo stato di abbandono dell’opera: neon spenti, vasca senza acqua, assenza dei palmipedi che un tempo popolavano l’invaso. “Ormai più che un’opera d’arte pare un anonimo manufatto rettangolare al servizio della rotatoria semaforizzata”, si legge nell’atto.

Il consigliere chiede conto dei costi sostenuti negli anni per la realizzazione e la manutenzione e domanda se esista un progetto concreto per il ripristino, con relativo quadro economico, escludendo l’ipotesi di uno smantellamento.

I costi: 30mila euro l’anno di manutenzione

A rispondere ci ha pensato l’assessore al Verde, Francesco Tresso, che ha ricordato come la gestione e manutenzione ordinaria della fontana - come per tutte le fontane ornamentali attive della Città - sia affidata a Iren Smart Solutions nell’ambito della finanza di progetto “efficienTO”.

Il costo annuo stimato per la pulizia della fontana di Merz ammonta a circa 30mila euro.

Due ipotesi per la riattivazione

A seguito di un danno agli impianti, Irem ha redatto un preventivo per la riattivazione con due possibili scenari. L’ipotesi numero uno prevede la sostituzione dei quadri elettrici di controllo e gestione, oltre alle elettropompe di sentina per il drenaggio del locale tecnico interrato. Con un costo stimato di circa 30mila euro. L’ipotesi B, oltre agli interventi dell’ipotesi A, porta alla sostituzione delle elettropompe di ricircolo dell’acqua, delle componenti di regolazione idraulica e alla pulizia straordinaria dei vetri a protezione dell’illuminazione artistica. Costo complessivo fino a circa 70mila euro.

Idea sponsor privati

Sul fronte delle risorse, l’assessore ha spiegato che sono in corso valutazioni per reperire i fondi necessari, anche attraverso sponsor privati. “Sono in fase avanzata interlocuzioni che potrebbero portare a breve a una concreta sponsorizzazione per rifunzionalizzare la fontana in tempi brevi”, ha precisato Tresso.