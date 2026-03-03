Otto Marzo, tutte le iniziative organizzate dalla Città di Torino

In occasione della Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo, la Città di Torino propone un calendario diffuso di appuntamenti, incontri e iniziative dedicati ai diritti, al talento e alla partecipazione femminile. Un programma pensato non solo per valorizzare i traguardi sociali, economici e politici conquistati dalle donne ma anche per rafforzare l’azione collettiva contro ogni forma di discriminazione e disuguaglianza, promuovendo una cultura della parità come leva fondamentale di crescita per l’intera comunità.

Il programma, realizzato in collaborazione con enti, istituzioni culturali e associazioni del territorio, avrà come momento centrale l’incontro pubblico “Democrazia, sostantivo femminile. 1946–2026: 80 anni dal voto delle donne”: un appuntamento di alto profilo civile e culturale che intende offrire uno spazio di riflessione sul valore della partecipazione femminile alla vita democratica e sul significato storico del suffragio universale, ripercorrendo il cammino che ha condotto al riconoscimento del diritto di voto alle donne in Italia quale tappa decisiva nella storia del Paese.

L'evento si terrà venerdì 6 marzo, a partire dalle ore 9.30, al Polo del '900, nell'Auditorium di Palazzo San Daniele in via del Carmine 14: ingresso libero fino ad esaurimento posti. Durante l'incontro sarà presente un servizio di interpretariato Lis.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la sera dell’8 marzo la Mole Antonelliana, monumento emblema della città, si illuminerà di viola. L’iniziativa, realizzata da Iren in collaborazione con il Dipartimento Gabinetto del Sindaco della Città di Torino, rappresenta un segno visibile dell’impegno condiviso nel promuovere una cultura del rispetto, dell’inclusione e delle pari opportunità.

A supporto delle iniziative, la Città di Torino promuove una campagna di comunicazione dedicata a informare la cittadinanza sul significato della ricorrenza e sulle modalità di partecipazione all’incontro pubblico in programma. In coerenza con il messaggio visivo della campagna, saranno inoltre realizzate delle locandine che verranno distribuite nei giorni precedenti l’appuntamento del 6 marzo nelle biblioteche civiche e negli uffici comunali aperti al pubblico. La diffusione sarà rafforzata anche attraverso locandine elettroniche trasmesse sui mezzi di superficie di Gtt, per dare la massima visibilità all’iniziativa su tutto il territorio cittadino.

Come di consueto, tutte le ulteriori iniziative organizzate dalla Città e dalle associazioni ed enti della Rete del Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne in occasione della ricorrenza, saranno portate a conoscenza della cittadinanza attraverso il sito istituzionale della Città, i canali social e il portale delle Pari Opportunità “I.R.M.A.” ( www.irma-torino.it/it/ )

“La strada che porta alla parità sostanziale tra uomo e donne è ancora lunga ma celebrare gli 80 anni dal primo voto delle donne ci ricorda che la democrazia è un cantiere sempre aperto e che beneficia del contributo di ogni persona - dichiara l’assessore alle Pari Opportunità Jacopo Rosatelli -. Poter votare e poter essere elette ha inciso sul ruolo delle donne nella vita pubblica e ha sancito il pieno ingresso delle donne nella sfera sociale, economica, istituzionale, contribuendo in maniera determinante alle principali conquiste di progresso civile della vita repubblicana”.

“Come Città di Torino crediamo che promuovere una cultura della parità significhi valorizzare la partecipazione delle donne nella vita pubblica di una città, dei suoi quartieri e di tutte le istituzioni - afferma la vicesindaca Michela Favaro - La presenza delle donne in ruoli di responsabilità e nella partecipazione a processi decisionali ha permesso di innescare innovazioni nella pratica quotidiana della democrazia in senso più cooperativo e solidale”.