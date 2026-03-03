Torna il cartello “Torino Città per la Repubblica d’Europa” alla rotonda di corso Giulio Cesare

È stato riposizionato questa mattina alla rotonda di corso Giulio Cesare il cartello stradale che indica Torino come “Città per la Repubblica d’Europa”. Il pannello, installato quasi due anni fa insieme ad altri due ai confini cittadini, era recentemente scomparso.

A darne notizia è l’assessora alla Viabilità della Città di Torino, Chiara Foglietta, che ha sottolineato il valore simbolico dell’intervento. “Con il riposizionamento del cartello ribadiamo la nostra posizione”, ha spiegato.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della campagna “ONEurope. Same Rights, One Republic”, alla quale la Città aveva aderito attraverso l’installazione dei tre cartelli lungo i principali accessi urbani. L’obiettivo del progetto è promuovere uno spazio democratico fondato su giustizia e uguaglianza dei diritti per tutte le cittadine e tutti i cittadini europei.

La ricollocazione del pannello di corso Giulio Cesare riporta così visibile uno dei simboli scelti dall’amministrazione per testimoniare l’impegno europeista della città.