Volontari al lavoro al parco San Paolo: puliti campi sportivi e aree gioco

Mattinata di impegno civico al parco San Paolo di via Braccini, dove un gruppo di volontari di Torino Spazio Pubblico è sceso in campo quasi al completo per un nuovo intervento di cura e manutenzione dell’area verde.

Le operazioni si sono concentrate in particolare nella zona dei campi di pallavolo e pallacanestro, dove è stata effettuata la rimozione delle foglie accumulate sui marciapiedi che delimitano gli spazi di gioco. Interventi mirati, sia individuali sia di gruppo, hanno riguardato anche le panchine e le aree verdi circostanti.

Non semplice la pulizia dei prati invasi da coriandoli e stelle filanti, residui delle feste di Carnevale: il recupero è stato parziale e reso difficoltoso dalla frammentazione dei materiali, dispersi tra erba e cespugli.

L’attività ha interessato anche le aree gioco per bambini e le zone ginniche, restituendo maggiore fruibilità agli spazi frequentati quotidianamente da famiglie e sportivi. Tra le criticità segnalate dai volontari, però, emerge l’aumento delle deiezioni canine non raccolte. “Con un po’ di sconforto - spiegano - assistiamo a un incremento del fenomeno, che vanifica in parte il lavoro svolto e compromette la vivibilità del parco”.

Accanto alla manutenzione ordinaria, il gruppo guarda anche al futuro: è stato lanciato un appello per reperire piccoli alberelli - come ibisco - e arbusti da fiore, ad esempio forsizia o passiflora, per introdurre nuove essenze e portare più colore all’interno del parco. Chi fosse disponibile a contribuire con donazioni può mettersi in contatto con i volontari.