Cronaca | 03 marzo 2026, 13:25

Maestro aggredito, chiesti 20 mesi di carcere per Don Alì

Il 're dei maranza' riprese l'agguato e lo diffuse sui social. Sentenza prevista fra tre settimane

Un anno e otto mesi di reclusione è la pena chiesta dal pm Roberto Furlan per Alì Said, noto a tutti come Don Alì, il 're dei maranza' imputato per l'aggressione a un maestro delle scuole elementari avvenuta a Torino. L'uomo aveva ripreso con il cellulare - come riporta l'agenzia di stampa Ansa - l'agguato ai danni dell'insegnante, diffondendo poi il video sui social.

Sentenza attesa per il prossimo 25 marzo

Quel pomeriggio era presente anche la figlia del docente, una bambina di quattro anni. Il processo si è svolto con rito abbreviato

Per i due presunti complici il pubblico ministero ha chiesto un anno di reclusione ciascuno. La decisione del giudice è attesa per il 25 marzo.

