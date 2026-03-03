San Donato, aveva una serra speciale per coltivare marijuana in casa: arrestato per spaccio

Aveva costruito una serra in casa per produrre marijuana da spacciare. Ma non è sfuggito alle attenzioni della Polizia che lo ha arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. E' successo nel quartiere San Donato (nella via che porta lo stesso nome) e a finire nei guai è un italiano di 46 anni.

Gli investigatori, arrivati sul posto, sono riusciti a farsi aprire con una scusa. L'uomo, vistosi scoperto, ha tentato di richiudere la porta, spingendola con forza. Ma questo non è bastato a impedire l'ingresso degli agenti nell'alloggio, dove hanno trovato appunto la serra indoor di marijuana con tanto di sistema di areazione collegata ad una finestra.

La perquisizione ha portato anche alla scoperta di 753 grammi di marijuana nascosti nel contenitore del letto e nella cassaforte, un barattolo contenente liquido con principio attivo THC dal peso lordo di 564 grammi, oltre a 1600 euro in banconote di piccolo taglio. Per l'uomo è scattato l’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.